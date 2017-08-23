Кабмин запретил ввоз янтаря в Калининградскую область в режиме свободной таможенной зоны

«В перечень [изъятий из процедуры свободной таможенной зоны] дополнительно включены необработанный янтарь, обработанный янтарь, в том числе изделия, полностью изготовленные из янтаря, — говорится в сообщении. — Введение ограничительной меры будет способствовать максимальному задействованию янтарного сырья, добываемого на территории Калининградской области, и его рациональному распределению между российскими переработчиками, положительно скажется на развитии янтарной отрасли в России».

Ранее кабмин утвердил перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области.