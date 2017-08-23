Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
Польша собралась взыскать с России триллионные репарации
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Брежнева в ретро-наряде восхитила Сеть декольте - СМИ
СМИ: Валерия в купальнике показала йогу у озера
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Тень Земли
10Муссонные наводнения в Южной Азии
10:57 (мск), источник: СуперОмск

Омским пенсионерам пересчитали пенсию

Работающие пенсионеры в среднем получат прибавку к пенсии в 158 рублей.

Источник: Reuters

В августе работающим пенсионерам Омской области пересчитали страховые пенсии. Средняя сумма прибавки составила 115 рублей. Всего пенсию пересчитали 140 тыс. пенсионерам. Увеличение произошло у тех граждан, которые продолжают трудиться, а их работодатели уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд.

Максимально работающий пенсионер мог получить от 214 до 235 рублей. Такую прибавку получили те, кто зарабатывал в прошлом году не менее 20 тыс. рублей. Перерасчет пенсии был связан с изменением федерального законодательства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года.
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Величайшие комедии всех времен по версии критиков 253 кинокритика из 52 стран мира по просьбе «Би-би-си» назвали самый смешной фильм всех времен. По результатам опроса был составлен список из 100 величайших комедий, а «Кино Mail.Ru» публикует десятку лидеров этого рейтинга
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
5 районов Петербурга с самым популярным вторичным жильем
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь