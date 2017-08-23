Омским пенсионерам пересчитали пенсию
Работающие пенсионеры в среднем получат прибавку к пенсии в 158 рублей.
Работающие пенсионеры в среднем получат прибавку к пенсии в 158 рублей.
В августе работающим пенсионерам Омской области пересчитали страховые пенсии. Средняя сумма прибавки составила 115 рублей. Всего пенсию пересчитали 140 тыс. пенсионерам. Увеличение произошло у тех граждан, которые продолжают трудиться, а их работодатели уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд.
Максимально работающий пенсионер мог получить от 214 до 235 рублей. Такую прибавку получили те, кто зарабатывал в прошлом году не менее 20 тыс. рублей. Перерасчет пенсии был связан с изменением федерального законодательства.