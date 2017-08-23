С начала года банки показали убыток в 200 млрд тенге

Источник: Forbes.kz

При этом провизии по ссудному портфелю по системе сформированы в размере 2,16 трлн тенге, или 16,1%. Общий объем невозвратных кредитов вырос с 10,7% до 12,8% — 1,72 трлн. Совокупные активы банковского сектора Казахстана составили 23,8 трлн тенге, снизившись с начала года 6,8%.

Данияр Акишев также обратил внимание на то, что в настоящее время на банковском рынке отмечается избыток ликвидности, а 9 из 15 основных банков Казахстана увеличили объемы кредитования. В июле объем кредитования банками экономики вырос на 0,7% до 12,79 трлн тенге. В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономики приходится на торговлю — 18,7%, промышленность — 14,2%, строительство — 7,6%, сельское хозяйство — 5,9% и транспорт — 4,6%.

Судя по структуре депозитов, в Казахстане продолжается дедолларизация экономики. Уровень долларизации в июле снизился на 1,1% до 48,6%. Это происходило на фоне агрессивных слухах об очередной девальвации тенге.

— Фундаментальных предпосылок для значительной девальвации тенге нет, — пояснил Данияр Акишев. — В начале августа национальная валюта испытывала давление со стороны внешних факторов, и на внутреннем рынке было больше покупателей доллара, чем продавцов. Пристальное внимание со стороны общественности к обменному курсе тенге подогревали некоторые СМИ и соцсети.

Акишев не ответил на вопрос, проводились ли интервенции, сославшись на то, что расскажет об этом по итогам августа.

При этом глава регулятора отметил, что общий объем операций по валютной паре тенге-доллар США в июле 2017 года снизился на 11,9% и составил $11,9 млрд, в том числе объем биржевых торгов на KASE уменьшился за месяц на 11,8% до $3,1 млрд, объем операций на внебиржевом валютном рынке — на 12% до $8,8 млрд. Объем нетто-покупки наличных долларов США в обменных пунктах составил $415,7 млн.