С начала года банки показали убыток в 200 млрд тенге
Связано это с ростом расходов на формирование провизий. Об этом рассказал председатель Национального банка РК Данияр Акишев в среду, 23 августа, на
Связано это с ростом расходов на формирование провизий. Об этом рассказал председатель Национального банка РК Данияр Акишев в среду, 23 августа, на
При этом провизии по ссудному портфелю по системе сформированы в размере 2,16 трлн тенге, или 16,1%. Общий объем невозвратных кредитов вырос с 10,7% до 12,8% — 1,72 трлн. Совокупные активы банковского сектора Казахстана составили 23,8 трлн тенге, снизившись с начала года 6,8%.
Данияр Акишев также обратил внимание на то, что в настоящее время на банковском рынке отмечается избыток ликвидности, а 9 из 15 основных банков Казахстана увеличили объемы кредитования. В июле объем кредитования банками экономики вырос на 0,7% до 12,79 трлн тенге. В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономики приходится на торговлю — 18,7%, промышленность — 14,2%, строительство — 7,6%, сельское хозяйство — 5,9% и транспорт — 4,6%.
Судя по структуре депозитов, в Казахстане продолжается дедолларизация экономики. Уровень долларизации в июле снизился на 1,1% до 48,6%. Это происходило на фоне агрессивных слухах об очередной девальвации тенге.
— Фундаментальных предпосылок для значительной девальвации тенге нет, — пояснил Данияр Акишев. — В начале августа национальная валюта испытывала давление со стороны внешних факторов, и на внутреннем рынке было больше покупателей доллара, чем продавцов. Пристальное внимание со стороны общественности к обменному курсе тенге подогревали некоторые СМИ и соцсети.
Акишев не ответил на вопрос, проводились ли интервенции, сославшись на то, что расскажет об этом по итогам августа.
При этом глава регулятора отметил, что общий объем операций по валютной паре
— Касательно вероятного потенциала влияний санкций на экономику Казахстана мы оцениваем ее как нейтральной и при стабильности на мировых сырьевых рынках риски для экономики Казахстана минимальны, — заявил Данияр Акишев.