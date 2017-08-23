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11:19 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусы стали меньше покупать одежду на рынке

Согласно социологическому исследованию МАСМИ, за последние четыре года белорусы стали значительно меньше покупать одежду на рынке, хоть он пока и остается приоритетным.

Источник: Ежедневник.by

Компания МАСМИ провела исследование по покупкам одежды белорусскими горожанами, которое включало в себя количественный опрос и глубинные интервью.

Более половины горожан (55,6%) по-прежнему предпочитают покупать одежду на рынках. Но за 4 года доля таких покупателей снизилась на треть (по данным МАСМИ в 2013 году она составляла 84,1%).

В Минске концентрация торговых центров на 1000 человек населения уже достигла среднеевропейских показателей, а число рынков постепенно сокращается. Поэтому в столице торговые центры уже догнали по популярности рынки. Шопинг в торговых центрах чаще выбирают женщины и горожане в возрасте до 45 лет. Но некоторые покупатели по-прежнему предпочитают покупать одежду на рынке.

Жители столицы чаще покупают одежду за границей: примерно каждый шестой минчанин (15,6%) выбирает шопинг в поездках, командировках, на отдыхе или специально ездит за покупками в другие страны.

Также для минчан в большей степени, чем для других горожан, характерны покупки одежды в универмагах.

Ключевыми факторами выбора места для покупки одежды являются уровень цен и представленный ассортимент. Например, покупатели, для которых, в первую очередь, важна приемлемая цена, выбирают магазины Second Hand, рынки, магазины стоковой и дисконтной одежды. Для этой категории покупателей Second’ы также привлекательны своей системой скидок (частые распродажи) и дисконтной программой.

Факторы выбора места покупки одежды: анализ соответствий.

Наличие одежды определенных брендов пока не является ключевым фактором при выборе места для шопинга у жителей белорусских городов. При выборе одежды только каждый пятый горожанин желает купить продукцию определенного бренда. Но если одежду этих брендов невозможно купить в Беларуси, или цена на нее завышена, то эти покупатели готовы ехать на шопинг за границу или делать заказы в зарубежных интернет-магазинах.

По уровню сервиса белорусские горожане не выделяют ни одного типа торговых точек. Некоторые респонденты так и говорили во время глубинного интервью: «у нас везде примерно одинаковый уровень обслуживания». Хотя хороший сервис — это третий по важности фактор при покупке одежды.

При этом, респонденты не раз подчеркивали, что в хорошем сервисе недопустима навязчивость: продавец-консультант предлагает помощь, но если она не нужна — не настаивает, и дает покупателю самому сделать выбор.

Покупка одежды через интернет пока не стала обычным делом для жителей белорусских городов. Исследование выявило ряд барьеров для интернет-шоппинга одежды (недоверие, страх обмана, нежелание чувствовать себя обязанным (курьеру), отсутствие контакта с продавцом и т. д.). Большинство этих барьеров, как правило, связаны с недостатком информации и отсутствием достаточного опыта таких покупок.

Методология количественного исследования: Объект — мужчины и женщины 18−64 лет, жители городов РБ. Размер выборки: 1000 респондентов. Города опроса: Минск, областные центры, большие, средние и малые города. Метод сбора информации — face-to-face интервью.

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