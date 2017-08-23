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11:10 (мск), источник: PROUFU.ru

Здание Курултая Башкирии отремонтируют на сумму более 100 млн рублей

На сайте госзакупок ГКУ РБ «Хозяйственное управление» размещена документация на проведение ремонта здания Курултая Башкирии в Уфе по адресу Заки Валиди, 46.

Источник: Proufu.ru

Всего из республиканского бюджета планируется выделить 107,27 млн рублей.

Известно, что порядка 72,94 млн рублей потратят на реконструкцию вентиляции и системы кондиционирования, оставшиеся 34,33 млн рублей направят на реконструкцию систем электроснабжения.

Подрядчик на проведение работ по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования будет выбран 25 августа. Исполнитель по замене систем электроснабжения планируется выбрать 11 сентября. На проведение всех работ будет отведен год.

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