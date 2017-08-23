Здание Курултая Башкирии отремонтируют на сумму более 100 млн рублей
На сайте госзакупок ГКУ РБ «Хозяйственное управление» размещена документация на проведение ремонта здания Курултая Башкирии в Уфе по адресу Заки Валиди, 46.
На сайте госзакупок ГКУ РБ «Хозяйственное управление» размещена документация на проведение ремонта здания Курултая Башкирии в Уфе по адресу Заки Валиди, 46.
Всего из республиканского бюджета планируется выделить 107,27 млн рублей.
Известно, что порядка 72,94 млн рублей потратят на реконструкцию вентиляции и системы кондиционирования, оставшиеся 34,33 млн рублей направят на реконструкцию систем электроснабжения.
Подрядчик на проведение работ по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования будет выбран 25 августа. Исполнитель по замене систем электроснабжения планируется выбрать 11 сентября. На проведение всех работ будет отведен год.