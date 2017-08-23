Конкурс на право строительства хоккейного стадиона в Новосибирске отложен

«Этот вопрос пока не решен. Не могу сейчас сказать, как он может быть решен. В связи с этим данный проект в таком виде дальше развития пока не имеет. Но не исключаю, что мы найдем пути решения и продолжения… Если не получится на этой земле консолидированной города и области, … рассматриваются варианты другого земельного участка, который находится чисто в собственности области. Но это уже ясно, что будет не совсем в городе. А может быть и совсем не в городе, а рядом где-то, в пригороде. И такие варианты есть приемлемые», — отметил Владимир Городецкий.