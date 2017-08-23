Конкурс на право строительства хоккейного стадиона в Новосибирске отложен
Сам проект могут перенести за пределы города.
Сам проект могут перенести за пределы города.
Конкурс по определению главного инвестора строительства в Новосибирске нового хоккейного стадиона перенесен. В сентябре, как ранее планировали власти региона, он точно не состоится, сообщил сегодня губернатор Владимир Городецкий.
Главным препятствием глава области назвал вопрос с выделением земельного участка. Предполагалось, что новая арена разместится на левом берегу Оби в районе горнолыжного комплекса «Горский». Однако горсовет, по словам господина Городецкого, пока отказывается согласовать проект, потому что он предполагает строительство на этой территории также жилого комплекса и торговых центров.
«Этот вопрос пока не решен. Не могу сейчас сказать, как он может быть решен. В связи с этим данный проект в таком виде дальше развития пока не имеет. Но не исключаю, что мы найдем пути решения и продолжения… Если не получится на этой земле консолидированной города и области, … рассматриваются варианты другого земельного участка, который находится чисто в собственности области. Но это уже ясно, что будет не совсем в городе. А может быть и совсем не в городе, а рядом
При этом губернатор признал, что на новой площадке вряд ли удастся реализовать запланированную
2 февраля 2017 года меморандум о взаимодействии по строительству нового стадиона подписали Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и совладелец компании «Парк чемпионов» Дмитрий Шатохин. Тогда господин Шатохин говорил, что хоккейная арена на 10−12,5 тыс. мест обойдется, как минимум, в 3,5 млрд руб.