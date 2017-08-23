Ярмарка выходного дня откроется в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа, УралПолит.Ru. Традиционная ярмарка выходного дня начнет работу в Екатеринбурге в предстоящую субботу, 26 августа.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа, УралПолит.Ru. Традиционная ярмарка выходного дня начнет работу в Екатеринбурге в предстоящую субботу, 26 августа.
Ярмарка откроется на площади 1905 года, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.
«По данным организаторов, заявки на участие уже подали более 80 предприятий и компаний со всего Уральского региона. География участников очень обширна, среди городов Свердловской области можно выделить: Екатеринбург,
Также будут участвовать представители Южного Урала — из Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Кроме того, приедут продавцы из Перми и Тюмени. Продукцию представят как крупные и известные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели.
Теплую атмосферу создадут горячие блины и ароматный чай, вкусные пироги и плюшки, сообщает мэрия.
Ярмарка закончится в воскресенье, 27 августа.