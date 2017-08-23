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11:41 (мск), источник: УралПолит.ру

Ярмарка выходного дня откроется в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа, УралПолит.Ru. Традиционная ярмарка выходного дня начнет работу в Екатеринбурге в предстоящую субботу, 26 августа.

Ярмарка откроется на площади 1905 года, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга.

«По данным организаторов, заявки на участие уже подали более 80 предприятий и компаний со всего Уральского региона. География участников очень обширна, среди городов Свердловской области можно выделить: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Серов, Березовский, Полевской, Нижние Серьги, Асбест, Новоуральск, Богданович, Красноуфимск, Арти, Ирбит и другие», — говорится в сообщении.

Также будут участвовать представители Южного Урала — из Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Кроме того, приедут продавцы из Перми и Тюмени. Продукцию представят как крупные и известные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели.

Теплую атмосферу создадут горячие блины и ароматный чай, вкусные пироги и плюшки, сообщает мэрия.

Ярмарка закончится в воскресенье, 27 августа.

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