Ярмарка выходного дня откроется в Екатеринбурге

«По данным организаторов, заявки на участие уже подали более 80 предприятий и компаний со всего Уральского региона. География участников очень обширна, среди городов Свердловской области можно выделить: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Серов, Березовский, Полевской, Нижние Серьги, Асбест, Новоуральск, Богданович, Красноуфимск, Арти, Ирбит и другие», — говорится в сообщении.

Также будут участвовать представители Южного Урала — из Челябинска, Магнитогорска и Миасса. Кроме того, приедут продавцы из Перми и Тюмени. Продукцию представят как крупные и известные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства, а также индивидуальные предприниматели.