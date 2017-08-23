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11:53 (мск), источник: Kazinform

Об интересе казахстанцев к золотым слиткам рассказали банкиры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Программа по продаже золотых слитков населению Казахстана постепенно набирает обороты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

С начала программы по реализации аффинированных слитков золота для населения не прошло и трех месяцев. Тем не менее, в Национальном банке рассказали, что по состоянию на 18 августа реализовано более 620 слитков, это 24 килограмма золота. Наиболее популярны слитки весом 5 и 10 грамм.

«Есть статистика по регионам. Отрадно, что в регионах по динамике активнее скупают слитки, чем в Алматы или Астане. Интерес к этому продукту, на наш взгляд, адекватный. Продукт достаточно дорогой с учетом доходов населения, но мы видим, что 100-граммовые слитки также пользуются популярностью. То есть, несмотря на дороговизну, люди используют их как средство инвестиций. Это удобный инструмент хранения денег, так как вы в любой момент можете продать его банку без ограничений», — сказал в ходе пресс-конференции председатель Нацбанка Данияр Акишев.

Реализация золотых слитков в специальной вакуумной упаковке пока возможна только через два банка второго уровня — «Халык» и «Евразийский».

В «Халык банке» отметили, что за время действия программы продали 512 слитков золота весом около 20 килограмм.

«Наибольшей популярностью среди клиентов пользуются слитки весом 10 грамм, их было продано 210 штук за указанный период», — пояснили в пресс-службе «Халык банка».

Можно предположить, что на долю «Евразийского» приходится около 100 проданных слитков.

«Мы нацелены на то, чтобы развивать рынок золотых слитков дальше. У нас есть идея, чтобы обменные пункты, торгующие сейчас иностранной валютой, могли бы включить в свой ассортимент золотые слитки, выставляя котировки на табло курса валют. Тем более, что мы сделали удобную упаковку, без вскрытия которой слиток не требует отдельной экспертизы, его можно также осматривать, как иностранную валюту. Техническая оснащенность обменных пунктов позволяет продавать слитки хоть сейчас. Мы разговаривали с представителями обменников, они заинтересованы расширять спектр услуг для населения», — сообщил Данияр Акишев.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в законодательство.

«В рамках работы над законопроектом о валютном регулировании мы эти опции предусмотрим и надеемся на поддержку других госорганов. Этот вопрос связан с дедолларизацией и тем, что население пока имеет небольшой выбор инструментов для инвестирования сбережений. В основном хранит в иностранной валюте на депозитах, потому что люди знают этот рынок. И мы примем все меры, чтобы рынок драгоценных металлов был таким же понятным инструментом, как иностранная валюта», — заключил председатель Нацбанка РК.

Напомним, 31 мая Нацбанк РК запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения. Население через банки второго уровня может приобретать золотые слитки, выпущенные Казахстанским монетным двором, весом 10, 20, 50, максимум 100 грамм. Слитки полностью казахстанского производства, проба 999,9.

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