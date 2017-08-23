Модернизация отопительной системы в Оби завершится в срок
Губернатор Владимир Городецкий потребовал завершить все работы по модернизации системы теплоснабжения, реконструкции автодорог в Оби строго в поставленные сроки.
Губернатор Владимир Городецкий потребовал завершить все работы по модернизации системы теплоснабжения, реконструкции автодорог в Оби строго в поставленные сроки.
В городе реализуется концессионное соглашение по модернизации котельных и теплотрасс. Глава региона обратил особое внимание на выполнение обязательств перед Фондом содействия реформированию
Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:
— Это создает условия для более эффективного функционирования
Материал опубликован в газете «Советская Сибирь» № 34 от 23 августа 2017 года.