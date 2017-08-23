Модернизация отопительной системы в Оби завершится в срок

В городе реализуется концессионное соглашение по модернизации котельных и теплотрасс. Глава региона обратил особое внимание на выполнение обязательств перед Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В Оби заменили 70 процентов теплотрасс на современные. Оставшиеся 30 процентов относятся к системе теплоснабжения аэропорта Толмачево. Модернизация этого участка запланирована правительством Новосибирской области на ближайшие три года.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— Это создает условия для более эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса города Оби. Работы выполняются без сбоев, и, несомненно, к началу отопительного сезона все объекты будут сданы в эксплуатацию. Еще некоторое время понадобится на завершение благоустроительных работ.