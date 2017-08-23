Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
1070 годовщина независимости Индии
12:04 (мск), источник: VN.ru

Модернизация отопительной системы в Оби завершится в срок

Губернатор Владимир Городецкий потребовал завершить все работы по модернизации системы теплоснабжения, реконструкции автодорог в Оби строго в поставленные сроки.

В городе реализуется концессионное соглашение по модернизации котельных и теплотрасс. Глава региона обратил особое внимание на выполнение обязательств перед Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В Оби заменили 70 процентов теплотрасс на современные. Оставшиеся 30 процентов относятся к системе теплоснабжения аэропорта Толмачево. Модернизация этого участка запланирована правительством Новосибирской области на ближайшие три года.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

 — Это создает условия для более эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса города Оби. Работы выполняются без сбоев, и, несомненно, к началу отопительного сезона все объекты будут сданы в эксплуатацию. Еще некоторое время понадобится на завершение благоустроительных работ.

Материал опубликован в газете «Советская Сибирь» № 34 от 23 августа 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Осторожно, дети!
Более ста человек пришли к зданию суда поддержать Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Матвеев, Куркова и другие на премьере фильма «Про любовь 2» Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян, представили картину московской публике
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь