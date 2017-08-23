Новый отопительный сезон омичи начнут с долгами

В ходе подготовки к зиме основной проблемой год из года становится ситуация с задолженностью населения по оплате коммунальных услуг. Летом проводилась активная работа с населением по взысканию долгов, и это дало определённые результаты. Об этом рассказали представители ресурсоснабжающих организаций на пресс-конференции, посвященной подготовке коммунального хозяйства города к зиме.

Долги стали возвращаться активнее, говорят ресурсники, но нет ни одного дома без задолженности. Недополученные организациями средства влияют на своевременность ремонта и профилактики сетей, говорят они.