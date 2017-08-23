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12:24 (мск), источник: АиФ Омск

Новый отопительный сезон омичи начнут с долгами

Задолженность омичей за теплоэнергию превысила 2 млрд рублей.

В ходе подготовки к зиме основной проблемой год из года становится ситуация с задолженностью населения по оплате коммунальных услуг. Летом проводилась активная работа с населением по взысканию долгов, и это дало определённые результаты. Об этом рассказали представители ресурсоснабжающих организаций на пресс-конференции, посвященной подготовке коммунального хозяйства города к зиме.

Долги стали возвращаться активнее, говорят ресурсники, но нет ни одного дома без задолженности. Недополученные организациями средства влияют на своевременность ремонта и профилактики сетей, говорят они.

По информации представителя компании-поставщика теплоэнергии, задолженность населения перед коммунальщиками на сегодня составляет 2 млрд рублей. Из них полтора миллиарда — долги населения. Остальное на совести предприятий и организаций города Омска, но самый крупный неплательщик — министерство обороны. Порядка 130 млн рублей должны военные поставщикам.

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