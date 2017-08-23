Новый отопительный сезон омичи начнут с долгами
Задолженность омичей за теплоэнергию превысила 2 млрд рублей.
Задолженность омичей за теплоэнергию превысила 2 млрд рублей.
В ходе подготовки к зиме основной проблемой год из года становится ситуация с задолженностью населения по оплате коммунальных услуг. Летом проводилась активная работа с населением по взысканию долгов, и это дало определённые результаты. Об этом рассказали представители ресурсоснабжающих организаций на
Долги стали возвращаться активнее, говорят ресурсники, но нет ни одного дома без задолженности. Недополученные организациями средства влияют на своевременность ремонта и профилактики сетей, говорят они.
По информации представителя