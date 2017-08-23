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13:33 (мск), источник: ЮГА.ру

«Сочиводоканал» отрицает дефицит воды на курорте

В Сочи нет дефицита воды и веерных отключений водоснабжения, утверждают в «Сочиводоканале».

Источник: ЮГА.ру

«Мы не только не снизили объем поставляемой потребителям воды, напротив, с начала июля, с тех пор, как в Сочи установилась сухая жаркая погода, ежесуточная подача воды была увеличена в среднем на 20%», — рассказали в отделе общественных связей ООО «Сочиводоканал».

Временное отсутствие воды в сельских поселениях, расположенных в предгорьях, на возвышенностях, связано с интенсивным разбором воды абонентами, живущими ниже.

«В условиях жары люди обильно поливают сады и огороды, наполняют про запас многокубовые емкости, а то и вместительные бассейны. Поэтому даже при повышении давления в сети и увеличении объема подачи воды до верха она зачастую не доходит», — заключили в пресс-службе предприятия.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Сочи ограничили подачу воды из-за ее дефицита.

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