177 млн рублей из городского бюджета спасут ростовский электротранспорт
Электротранспортные предприятия донской столицы получат помощь из городского бюджета.
Электротранспортные предприятия донской столицы получат помощь из городского бюджета.
Перевозчикам планируют выделить более 177 миллионов рублей. Такое решение приняли на последнем заседании ростовской городской думы.
Деньги направят на погашение кредиторской задолженности по обязательным платежам. Такая мера позволит предотвратить банкротство электротранспортных предприятий. Несколько месяцев назад Ростов рисковал остаться без троллейбусов и трамваев — поставщик хотел прекратить подачу электроэнергии