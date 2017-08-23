Алиханов пообещал передать калининградские парки отдыха частникам

Прогуливаясь по выставке, врио губернатора остановился у стенда дизайн-студии «Horeca Soulutions», представители которой рассказали, что занимаются разработкой концепций интерьера общественных пространств. Менеджер вручила Алиханову распечатанную концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха в Калининграде со словами: «Я вам оставлю её. Может быть, когда-то у вас появится инвестор или возможности это сделать».
«Все парки в концессию отдадим и сделаем», — тут же пообещал Алиханов.
В апреле 2017 года в Госдуму внесли законопроект о передаче физическим и юридическим лицам объектов культурного наследия по концессии. Ранее сообщалось, что в Калининградской области впервые протестируют программу передачи объектов культуры в аренду за один рубль. Федеральные власти выставили за эту цену бастион «Грольман». Помимо памятников архитектуры и парков, региональные власти активно работают над передачей в частные руки или строительством по концессионным соглашениям объектов коммунального хозяйства.