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13:22 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов пообещал передать калининградские парки отдыха частникам

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов пообещал передать все калининградские парки отдыха в управление частным организациям. Такое заявление глава региона сделал в среду, 23 августа, на III форуме предпринимателей Балтийского моря.

Источник: Клопс.ru

Прогуливаясь по выставке, врио губернатора остановился у стенда дизайн-студии «Horeca Soulutions», представители которой рассказали, что занимаются разработкой концепций интерьера общественных пространств. Менеджер вручила Алиханову распечатанную концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха в Калининграде со словами: «Я вам оставлю её. Может быть, когда-то у вас появится инвестор или возможности это сделать».

«Все парки в концессию отдадим и сделаем», — тут же пообещал Алиханов.

В апреле 2017 года в Госдуму внесли законопроект о передаче физическим и юридическим лицам объектов культурного наследия по концессии. Ранее сообщалось, что в Калининградской области впервые протестируют программу передачи объектов культуры в аренду за один рубль. Федеральные власти выставили за эту цену бастион «Грольман». Помимо памятников архитектуры и парков, региональные власти активно работают над передачей в частные руки или строительством по концессионным соглашениям объектов коммунального хозяйства.

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