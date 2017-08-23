В Омской области для пострадавших от АЧС приготовили 850 быков и 150 телок

В личных подсобных хозяйствах в деревнях Ивановка Исилькульского района и Гуровка Тюкалинского района, как ранее сообщал «СуперОмск», была обнаружена африканская чума свиней. Теперь в этих населенных пунктах применяются ограничительные мероприятия. Под угрозу попали станция Кухарево, село Маргенау, деревня Николайполь, деревня Пучково Исилькульского района и деревни Пекишево и Максимовка Тюкалинского района.

По данным областного штаба, в 11 сельских районах и Омске было отчуждено 12 тыс. 755 голов свиней. На выплату денежных компенсаций населению из резервного фонда правительства Омской области выделено 100 млн рублей. Также пострадавшие смогут купить по льготной цене птицу и коров. К реализации уже подготовлено 2 тыс. голов гусей, уток, индейки, индоуток, бройлеров, а также 850 быков и 150 телок.