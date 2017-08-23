В Башкирии перевыполняется план по заготовке кормов

Сена заготовлено на 101% от плана — 823 тысячи тонн, и сенажа — на 122% — более 2 млн тонн. Напомним, кормозаготовка в этом году началась на три недели позже обычного из-за погоды.

В 1,5 раза больше, чем планировали, припасли сена хозяйства Туймазинского, Бакалинского, Гафурийского и Кигинского районов; в 1,5−2 раза больше сенажа заготовили хозяйства Давлекановского, Мелеузовского, Стерлибашевского, Балтачевского, Благовещенского, Калтасинского, Татышлинского и Зилаирского районов.