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12:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии перевыполняется план по заготовке кормов

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии продолжается заготовка кормов. По сообщению республиканского Минсельхоза, на сегодня косовица трав выполнена на 103%.

Сена заготовлено на 101% от плана — 823 тысячи тонн, и сенажа — на 122% — более 2 млн тонн. Напомним, кормозаготовка в этом году началась на три недели позже обычного из-за погоды.

В 1,5 раза больше, чем планировали, припасли сена хозяйства Туймазинского, Бакалинского, Гафурийского и Кигинского районов; в 1,5−2 раза больше сенажа заготовили хозяйства Давлекановского, Мелеузовского, Стерлибашевского, Балтачевского, Благовещенского, Калтасинского, Татышлинского и Зилаирского районов.

На условную голову скота в республике припасено по 21,8 центнера кормовых единиц. По 28−29 центнеров кормоединиц на голову скота заготовили хозяйства Белебеевского, Архангельского и Мечетлинского районов.

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