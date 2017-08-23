В Башкирии перевыполняется план по заготовке кормов
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии продолжается заготовка кормов. По сообщению республиканского Минсельхоза, на сегодня косовица трав выполнена на 103%.
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии продолжается заготовка кормов. По сообщению республиканского Минсельхоза, на сегодня косовица трав выполнена на 103%.
Сена заготовлено на 101% от плана — 823 тысячи тонн, и сенажа — на 122% — более 2 млн тонн. Напомним, кормозаготовка в этом году началась на три недели позже обычного
В 1,5 раза больше, чем планировали, припасли сена хозяйства Туймазинского, Бакалинского, Гафурийского и Кигинского районов; в 1,5−2 раза больше сенажа заготовили хозяйства Давлекановского, Мелеузовского, Стерлибашевского, Балтачевского, Благовещенского, Калтасинского, Татышлинского и Зилаирского районов.
На условную голову скота в республике припасено по 21,8 центнера кормовых единиц. По 28−29 центнеров кормоединиц на голову скота заготовили хозяйства Белебеевского, Архангельского и Мечетлинского районов.