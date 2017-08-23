Средняя зарплата жителей Нижегородской области в июле 2017 года составила 31,5 тыс. рублей
Больше всех в регионе зарабатывают в сфере выпуска лекарств, трубопроводного транспорта.
Больше всех в регионе зарабатывают в сфере выпуска лекарств, трубопроводного транспорта.
Средняя зарплата жителей Нижегородской области в июле 2017 года составила 31,5 тыс. рублей. По данным Нижегородстата, это на 7,5% выше показателя июля прошлого года.
Согласно информации, больше всех в регионе зарабатывают в сфере выпуска лекарств, трубопроводного транспорта, в отрасли научных исследований и разработок.
Напомним, заработная плата нижегородских соцработников за первое полугодие 2017 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Прежде сообщалось, что по итогам 2016 года величина зарплат всех 12 категорий бюджетников Нижегородской области была выше, чем в среднем по округу. Нижегородская область вошла в тройку регионов — отличников РФ по выполнению майских Указов Президента. На повышение зарплаты сотрудников бюджетной сферы в Нижегородской области в 2016 году было направлено 3,4 млрд. рублей.