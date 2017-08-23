Источник: НТА-Приволжье

Средняя зарплата жителей Нижегородской области в июле 2017 года составила 31,5 тыс. рублей. По данным Нижегородстата, это на 7,5% выше показателя июля прошлого года.

Согласно информации, больше всех в регионе зарабатывают в сфере выпуска лекарств, трубопроводного транспорта, в отрасли научных исследований и разработок.

Напомним, заработная плата нижегородских соцработников за первое полугодие 2017 года выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.