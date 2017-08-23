C 2018 года в Молдове подорожают услуги телефонии, Интернета и ТВ

Источник: Actualitati.md

Поставщики услуг утверждают, что под предлогом снижения налога с 2,5% до 1,5% правительство хочет, чтобы платили не только операторы мобильной связи, но интернет- и телевизионные провайдеры.

Это вызвало протест провайдеров интернет-услуг, телефонии и телевидения, которые попросили правительство снять проект, который вводит новый 1,5-процентный налог, в противном случае они угрожают бойкотом.

«Мы против введения налога. В итоге он скажется на конечном потребителе. Операторам придется увеличить стоимость своих услуг», — объясняет Серджиу Сытник, заместитель директора компании электронных услуг.

Представители Ассоциации владельцев вещательных компаний заявляют, что власти не проконсультировались с представителями бизнеса. Экономические агенты утверждают, что особенно пострадают мелкие операторы из районов страны.

«Операторы и так платят много налогов, права собственности на канал и т. д. Я хотел бы знать, из чего исходили авторы проекта, на основании которого было установлено, что пошлина должна составлять 1,5%, но не 2% или 10%», — говорит Владимир Топал, президент Молдавской ассоциации радиовещания.

Его поддерживает директор компании электронных услуг Армен Цициновский: «Этот налог уничтожит многих операторов, особенно из сел. Если пакет стоит 30 леев, а прибыль около 10%, то налог в 1,5% может составлять половину прибыли».

Actualitati.md напоминает, что ранее налоговый сбор ввели для интернет-магазинов, пунктов продажи билетов на самолеты, в театр, спортивные и развлекательные мероприятия, автомагазинов с площадками для экспонирования автомобилей и др.

Владельцы интернет-магазинов должны будут уплатить местный сбор в размере 4 тыс. леев, торговые посредники — 5 тыс. леев. Пункты продажи авиабилетов заплатят местный сбор в размере 3 тыс. леев, а кассы по продаже билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия 1,5 тыс. леев.