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13:19 (мск), источник: ИА Башинформ

АФК «Система» вновь заявила об отводе судьи

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Представители АФК «Система» во второй раз заявили об отводе судьи Ирины Нурисламовой. В данный момент зампредседателя Арбитражного суда РБ Максим Бобылев рассматривает запрос в присутствии обоих сторон.

Источник: Reuters

«Суд не принял у нас ни одного документа. Это просто игра в одни ворота», — обосновали свою позицию юристы «Системы».

«Представители “Системы” последовательны в одном: в игнорировании правосудия вообще и конкретной cудебной процедуры в частности. “Нам надоело башкирское правосудие” — эту цитату представителя ответчиков можно назвать рекламным слоганом их процессуальной позиции. По сути, они взяли на себя неподъемную миссию ликвидации системы правосудия — пока в одной отдельно взятой Башкирии. Одновременно в суде представители ответчика заявляют о незаконном составе суда и тут же объявляют об отводе судьи. Юридический абсурд этого действия компенсируется психиатрической последовательностью. Позицию ответчика можно охарактеризовать как “правофобию” — боязнь права, боязнь правосудия в клинической форме», — отреагировали адвокаты «Роснефти».

Сегодня, 23 августа в Уфе проходит 11-е заседание Арбитражного суда РБ, куда компания «Роснефть» направила иск о взыскании 170,6 млрд рублей ущерба от неэффективного управления «Башнефтью».

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