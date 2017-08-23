АФК «Система» вновь заявила об отводе судьи

«Суд не принял у нас ни одного документа. Это просто игра в одни ворота», — обосновали свою позицию юристы «Системы».

«Представители “Системы” последовательны в одном: в игнорировании правосудия вообще и конкретной cудебной процедуры в частности. “Нам надоело башкирское правосудие” — эту цитату представителя ответчиков можно назвать рекламным слоганом их процессуальной позиции. По сути, они взяли на себя неподъемную миссию ликвидации системы правосудия — пока в одной отдельно взятой Башкирии. Одновременно в суде представители ответчика заявляют о незаконном составе суда и тут же объявляют об отводе судьи. Юридический абсурд этого действия компенсируется психиатрической последовательностью. Позицию ответчика можно охарактеризовать как “правофобию” — боязнь права, боязнь правосудия в клинической форме», — отреагировали адвокаты «Роснефти».