На капремонт школ и детсадов в Крыму потратили более миллиарда рублей

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Из республиканского бюджета на капитальный ремонт и установку котельных было выделено более одного миллиарда рублей. Это капитальный ремонт девяти школ, а также дошкольных учебных заведений в шести регионах», — уточнила Гончарова.

Кроме того, по ее словам, 170 млн рублей из крымского бюджета потрачено на капремонт и обновление материально-технической базы в 16 интернатах, 28 техникумах и колледжах, 25 учебных и 6 реабилитационных центрах.

Также за счет муниципальных бюджетов проведен текущий ремонт в 231 школе и 141 детском саду.