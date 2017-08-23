На капремонт школ и детсадов в Крыму потратили более миллиарда рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). В этом году на капитальный ремонт школ и детских садов в Крыму потрачено более одного миллиарда рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). В этом году на капитальный ремонт школ и детских садов в Крыму потрачено более одного миллиарда рублей.
Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова на
«Из республиканского бюджета на капитальный ремонт и установку котельных было выделено более одного миллиарда рублей. Это капитальный ремонт девяти школ, а также дошкольных учебных заведений в шести регионах», — уточнила Гончарова.
Кроме того, по ее словам, 170 млн рублей из крымского бюджета потрачено на капремонт и обновление
Также за счет муниципальных бюджетов проведен текущий ремонт в 231 школе и 141 детском саду.
Гончарова также сообщила, что в проекте республиканского бюджета на 2018 год планируется заложить свыше 1,5 млрд рублей на капремонт более ста образовательных организаций Крыма.