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14:48 (мск), источник: РИА Крым

На капремонт школ и детсадов в Крыму потратили более миллиарда рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). В этом году на капитальный ремонт школ и детских садов в Крыму потрачено более одного миллиарда рублей.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Из республиканского бюджета на капитальный ремонт и установку котельных было выделено более одного миллиарда рублей. Это капитальный ремонт девяти школ, а также дошкольных учебных заведений в шести регионах», — уточнила Гончарова.

Кроме того, по ее словам, 170 млн рублей из крымского бюджета потрачено на капремонт и обновление материально-технической базы в 16 интернатах, 28 техникумах и колледжах, 25 учебных и 6 реабилитационных центрах.

Также за счет муниципальных бюджетов проведен текущий ремонт в 231 школе и 141 детском саду.

Гончарова также сообщила, что в проекте республиканского бюджета на 2018 год планируется заложить свыше 1,5 млрд рублей на капремонт более ста образовательных организаций Крыма.

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