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13:27 (мск), источник: Вести - Пермь

Строители расчищают площадку под бассейн

В Перми на улице Сысольской началось строительство бассейна.

Источник: Вести - Пермь

Планируется, что возведение спортивного объекта продлится ровно год. Сейчас строители уже приступили к работе. Тяжёлой техники пока нет, идёт расчистка площадки.

По проекту спортивное сооружение будет одноэтажным, с цокольным этажом, общая площадь составит полторы тысячи квадратных метров. Внутри разместятся спортивный зал и плавательная чаша размером 25 на 11 метров.

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