В Башкирии ввод социального жилья к уровню прошлого года увеличен на 60%
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Это позволило реализовать приоритеты и цели, поставленные в Послании главы республики, целевые показатели «майских указов» Президента России. Об этом заявил на расширенном заседании правительства РБ
По итогам первого полугодия недостижение плановых показателей отмечается в строительной и инвестиционной сферах.
«Во-первых, увеличен объем капитальных вложений в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Он сейчас уже составляет почти 15 миллиардов рублей, это почти на 30 процентов выше прошлого года. Впервые мы довели эти лимиты уже в начале года. С учетом исполнения бюджета, правительство продолжает увеличивать этот объем инвестиций», — рассказал глава регионального кабмина.
Рустэм Марданов подчеркнул, что особый акцент при этом сделан на стимулировании строительства социального жилья. В рамках концепции обеспечения жильем нуждающейся категории граждан из бюджета республики выделено 365 млн рублей, и реализация этих мер позволила обеспечить рост ввода социального жилья на 60 процентов, по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас построено и введено 88 тысяч квадратных метров.
По словам
«Мы приступили к реализации приоритетного стратегического направления “Ипотека и арендное жилье”. В настоящее время направлены заявки на строительство четырех социальных объектов», — сообщил Рустэм Марданов.
Глава кабмина отметил, что экономическая ситуация остается напряженной, и потребуются дополнительные усилия для достижения поставленных целей.