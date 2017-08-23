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13:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии ввод социального жилья к уровню прошлого года увеличен на 60%

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Социально-экономическое развитие Башкортостана в первом полугодии происходило в основном в соответствии с социально-экономическим прогнозом.

Это позволило реализовать приоритеты и цели, поставленные в Послании главы республики, целевые показатели «майских указов» Президента России. Об этом заявил на расширенном заседании правительства РБ премьер-министр Рустэм Марданов.

По итогам первого полугодия недостижение плановых показателей отмечается в строительной и инвестиционной сферах. Премьер-министр Правительства РБ рассказал о решениях по выправлению ситуации в строительной отрасли.

«Во-первых, увеличен объем капитальных вложений в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Он сейчас уже составляет почти 15 миллиардов рублей, это почти на 30 процентов выше прошлого года. Впервые мы довели эти лимиты уже в начале года. С учетом исполнения бюджета, правительство продолжает увеличивать этот объем инвестиций», — рассказал глава регионального кабмина.

Рустэм Марданов подчеркнул, что особый акцент при этом сделан на стимулировании строительства социального жилья. В рамках концепции обеспечения жильем нуждающейся категории граждан из бюджета республики выделено 365 млн рублей, и реализация этих мер позволила обеспечить рост ввода социального жилья на 60 процентов, по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас построено и введено 88 тысяч квадратных метров.

По словам премьер-министра, в этом году завершается реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Она также позволила увеличить объемы строительства не только в Уфе, но и в городах и районах республики.

«Мы приступили к реализации приоритетного стратегического направления “Ипотека и арендное жилье”. В настоящее время направлены заявки на строительство четырех социальных объектов», — сообщил Рустэм Марданов.

Глава кабмина отметил, что экономическая ситуация остается напряженной, и потребуются дополнительные усилия для достижения поставленных целей.

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