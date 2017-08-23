В Башкирии ввод социального жилья к уровню прошлого года увеличен на 60%

Это позволило реализовать приоритеты и цели, поставленные в Послании главы республики, целевые показатели «майских указов» Президента России. Об этом заявил на расширенном заседании правительства РБ премьер-министр Рустэм Марданов.

По итогам первого полугодия недостижение плановых показателей отмечается в строительной и инвестиционной сферах. Премьер-министр Правительства РБ рассказал о решениях по выправлению ситуации в строительной отрасли.

«Во-первых, увеличен объем капитальных вложений в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы. Он сейчас уже составляет почти 15 миллиардов рублей, это почти на 30 процентов выше прошлого года. Впервые мы довели эти лимиты уже в начале года. С учетом исполнения бюджета, правительство продолжает увеличивать этот объем инвестиций», — рассказал глава регионального кабмина.

Рустэм Марданов подчеркнул, что особый акцент при этом сделан на стимулировании строительства социального жилья. В рамках концепции обеспечения жильем нуждающейся категории граждан из бюджета республики выделено 365 млн рублей, и реализация этих мер позволила обеспечить рост ввода социального жилья на 60 процентов, по сравнению с прошлым годом. Уже сейчас построено и введено 88 тысяч квадратных метров.

По словам премьер-министра, в этом году завершается реализация адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Она также позволила увеличить объемы строительства не только в Уфе, но и в городах и районах республики.

«Мы приступили к реализации приоритетного стратегического направления “Ипотека и арендное жилье”. В настоящее время направлены заявки на строительство четырех социальных объектов», — сообщил Рустэм Марданов.