Пчелы не в духе: меда в Новосибирской области соберут меньше
На пасеках Новосибирской области сегодня кипит работа. В Кочковском районе начали качать мёд. Урожай в этом году, отмечают пчеловоды — меньше, чем в прошлом. Что помешало пчелам?
На пасеках Новосибирской области сегодня кипит работа. В Кочковском районе начали качать мёд. Урожай в этом году, отмечают пчеловоды — меньше, чем в прошлом. Что помешало пчелам?
Вдали от людей и машин. В лесной чаще, на границе с Алтаем. Скрытое от посторонних глаз — настоящее сибирское золото. Добытчицы — тысячи шумных работниц. Не покладая крыльев работают и днем, и ночью. Чуть свет — на поляну. С заходом солнца — домой. Только на этой пасеке 60 ульев. В каждом своя семья. За всем следит один человек. Александр пчеловод с 20-ти летним стажем. Но своим для пчел так и не стал.
Александр Хернов, пчеловод: «Вообще одомашненной пчелы нет. Просто существуют отдельные породы. У нас в Сибири, в Башкирии. Была, сейчас уже практически перевелась, она очень продуктивная, но очень злая была. Среднерусские семьи».
В последние годы разводит карпатских. Характер у них хоть и мягче, но все же непростой.
Анастасия Шарабурова, корреспондент: «Настроение пчелы напрямую зависит от времени года, чем ближе к зиме, тем более злая пчела. Готова ужалить любого, кто посягнёт на ее труды».
Сегодня пчелы не в духе. Чувствуют приближение осени и сезона сбора меда. С каждой семьи Александр планирует получить по 40 килограммов меда. Для наших широт это хороший показатель. Но могло быть и больше. Всему виной неизвестная инфекция. Зимовку пережили не все пчелы. Добавила ложку дегтя и погода. Окончательные итоги работы пчел этим летом Александр подведет в конце августа. Тогда же начнет подготовку к консервации. Улья вывезет с поляны в теплое и сухое место, где пчелы переждут зиму.