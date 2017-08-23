Пчелы не в духе: меда в Новосибирской области соберут меньше

Источник: Вести - Новосибирск

Вдали от людей и машин. В лесной чаще, на границе с Алтаем. Скрытое от посторонних глаз — настоящее сибирское золото. Добытчицы — тысячи шумных работниц. Не покладая крыльев работают и днем, и ночью. Чуть свет — на поляну. С заходом солнца — домой. Только на этой пасеке 60 ульев. В каждом своя семья. За всем следит один человек. Александр пчеловод с 20-ти летним стажем. Но своим для пчел так и не стал.

Александр Хернов, пчеловод: «Вообще одомашненной пчелы нет. Просто существуют отдельные породы. У нас в Сибири, в Башкирии. Была, сейчас уже практически перевелась, она очень продуктивная, но очень злая была. Среднерусские семьи».

В последние годы разводит карпатских. Характер у них хоть и мягче, но все же непростой.

Анастасия Шарабурова, корреспондент: «Настроение пчелы напрямую зависит от времени года, чем ближе к зиме, тем более злая пчела. Готова ужалить любого, кто посягнёт на ее труды».