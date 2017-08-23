Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
Польша собралась взыскать с России триллионные репарации
"Я оскорблена до глубины души": Ахеджакова о Серебренникове
Как улучшить интерьер без ремонта: 10 советов стилиста
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Огромная колонная «Правого сектора» идет мстить ВСУ – ДНР
Немецкие СМИ о привозе оружия Киеву: Кошмарный сон
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
1070 годовщина независимости Индии
14:03 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские депутаты прервали каникулы для обсуждения концессии теплоснабжения

Они разошлись в оценке параметров концессионного соглашения.

Сегодня в новосибирском горсовете прошло совещание депутатов, обсудивших перспективы передачи в концессию теплового муниципального хозяйства. Такая форма работы была выбрана в связи с тем, что депутаты находятся в отпуске. Между тем, 28 августа истекает срок подачи заявок для участия в конкурсе на право заключить концессионное соглашение.

Как сообщали Sibnovosti.ru, соглашение предполагает передачу концессионеру на шесть лет муниципальных котельных и сетей. Расходы на модернизацию локальных котельных превысят 481 млн руб., тепловых сетей — 173 млн руб. Мэр Новосибирска признавал, что в роли концессионера с большой долей вероятности выступит новосибирский монополист — АО СИБЭКО. Формально одобрения подобных соглашений горсоветом не требуется.

Председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин напомнил коллегам, что именно за счет концессионных соглашений в 20-е годы прошлого века Россия восстановила разрушенное гражданской войной хозяйство. В Новосибирске же в ходе дискуссий вокруг концессионных соглашений по строительству четвертого моста и мусоросортировочного комплекса слово «концессия» стало едва ли не ругательным. По мнению господина Кудина, это «недальновидная и вредная позиция».

Не все депутаты с этим согласились.

«Мэрия взяла дурной пример с губернатора, — заявил Вячеслав Илюхин, имея ввиду соглашения по мосту и мусороперерабатывающему комплексу, — Мы не понимаем, откуда взялись цифры, приведенные в соглашении по передаче тепловых сетей. Как так получилось, кто считал? Я не готов нести ответственность за решения, которые принимает мэрия, не советуясь с депутатами».

Его коллега Наталья Пинус также возмутилась тем, что депутатов не пригласили участвовать в подготовке концессии и поставили перед свершившимся фактом: «Я не вижу смысла в том, что мы сейчас это обсуждаем. По сути, у нас есть два варианта: или со всем согласиться, или требовать отмены концессии».

«Я лично расчеты не проверял», — признался начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Андрей Колмаков. Но пояснил, что все цифры согласованы с областным департаментом по тарифам. Он напомнил депутатам, что федеральное законодательство предполагает лишь два пути эксплуатации муниципальных локальных котельных и сетей, у которых нет связи с основным сетевым хозяйством энергетиков: самостоятельная эксплуатация или сдача в концессию.

Заместитель главы муниципалитета Данияр Сафиуллин начал и закончил свое выступление фразой «Я не люблю СИБЭКО». Но дал понять, что именно АО СИБЭКО стало бы для мэрии наиболее предпочтительным партнером. Пока это единственный участник конкурса на право заключения договора концессии. Если других желающих не будет, то в течение 30 дней после 28 августа договор с энергетиками будет подписан.

«Переход в концессию потребителя не затронет, как были тарифы, так они и остаются. Никакого повышения не предусматривается», — подчеркнул господин Сафиуллин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красноярская спортсменка выиграла еще одну медаль летней Универсиады
Киркоров и Малахов поручились за Кирилла Серебренникова
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Стала известна тема первого выпуска «Прямого эфира» с Малаховым
На заводе «ГАЗ» в Нижнем Новгороде мужчина убил трех человек
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Названа цена новой «Лады» (спойлер — она дорогая) Производство Lada Vesta в кузове универсал стартует уже в ближайшее время, а продажи новинки — в конце 2017 года
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Матвеев, Куркова и другие на премьере фильма «Про любовь 2» Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян, представили картину московской публике
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь