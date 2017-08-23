Новосибирские депутаты прервали каникулы для обсуждения концессии теплоснабжения

Сегодня в новосибирском горсовете прошло совещание депутатов, обсудивших перспективы передачи в концессию теплового муниципального хозяйства. Такая форма работы была выбрана в связи с тем, что депутаты находятся в отпуске. Между тем, 28 августа истекает срок подачи заявок для участия в конкурсе на право заключить концессионное соглашение.

Как сообщали Sibnovosti.ru, соглашение предполагает передачу концессионеру на шесть лет муниципальных котельных и сетей. Расходы на модернизацию локальных котельных превысят 481 млн руб., тепловых сетей — 173 млн руб. Мэр Новосибирска признавал, что в роли концессионера с большой долей вероятности выступит новосибирский монополист — АО СИБЭКО. Формально одобрения подобных соглашений горсоветом не требуется.

Председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин напомнил коллегам, что именно за счет концессионных соглашений в 20-е годы прошлого века Россия восстановила разрушенное гражданской войной хозяйство. В Новосибирске же в ходе дискуссий вокруг концессионных соглашений по строительству четвертого моста и мусоросортировочного комплекса слово «концессия» стало едва ли не ругательным. По мнению господина Кудина, это «недальновидная и вредная позиция».

Не все депутаты с этим согласились.

«Мэрия взяла дурной пример с губернатора, — заявил Вячеслав Илюхин, имея ввиду соглашения по мосту и мусороперерабатывающему комплексу, — Мы не понимаем, откуда взялись цифры, приведенные в соглашении по передаче тепловых сетей. Как так получилось, кто считал? Я не готов нести ответственность за решения, которые принимает мэрия, не советуясь с депутатами».

Его коллега Наталья Пинус также возмутилась тем, что депутатов не пригласили участвовать в подготовке концессии и поставили перед свершившимся фактом: «Я не вижу смысла в том, что мы сейчас это обсуждаем. По сути, у нас есть два варианта: или со всем согласиться, или требовать отмены концессии».

«Я лично расчеты не проверял», — признался начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Андрей Колмаков. Но пояснил, что все цифры согласованы с областным департаментом по тарифам. Он напомнил депутатам, что федеральное законодательство предполагает лишь два пути эксплуатации муниципальных локальных котельных и сетей, у которых нет связи с основным сетевым хозяйством энергетиков: самостоятельная эксплуатация или сдача в концессию.

Заместитель главы муниципалитета Данияр Сафиуллин начал и закончил свое выступление фразой «Я не люблю СИБЭКО». Но дал понять, что именно АО СИБЭКО стало бы для мэрии наиболее предпочтительным партнером. Пока это единственный участник конкурса на право заключения договора концессии. Если других желающих не будет, то в течение 30 дней после 28 августа договор с энергетиками будет подписан.