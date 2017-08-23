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14:16 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирск закупит 25 километров туалетной бумаги на случай ЧС

Администрация города Новосибирска издала постановление о создании резерва средств первой необходимости, который будет использоваться в экстренных случаях.

Городские власти планируют приобрести продукты, медикаменты и строительные материалы для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Новосибирска. В резервный список, опубликованный на сайте администрации, входят и средства гигиены. Например, 45 килограммов зубной пасты, 25 километров туалетной бумаги и три тысячи одноразовых бритв. В число жизненно необходимых средств попали также и табачные изделия.

Резервный фонд должен поддерживать жизнедеятельность до 500 пострадавших и до 100 спасателей на протяжении пяти дней.

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