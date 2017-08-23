В Арбитражном суде Башкирии отказали АФК «Система» в отводе судьи
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. В башкирском арбитраже в третий раз отказали АФК «Система» в отводе судьи Ирины Нурисламовой.
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. В башкирском арбитраже в третий раз отказали АФК «Система» в отводе судьи Ирины Нурисламовой.
Рассмотрев мнения участников процесса, зампредседателя Арбитражного суда РБ Максим Бобылев резюмировал, что не видит оснований для отвода. Ирина Нурисламова в данный момент продолжает работу.