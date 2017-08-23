Оштрафован экс-директор свердловского завода, скрывший от налогов почти 40 млн рублей

Установлено, что подсудимый знал о налоговой задолженности завода, но в сентябре-октябре 2015 года скрыл порядка 38 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, говорится в сообщении.

В частности, обвиняемый рассчитывался с кредиторами предприятия, перечисляя деньги от должников завода напрямую кредиторам организации, минуя расчетные счета Нижнетагильского котельно-радиаторного завода.

Это лишало банки, обслуживающие счета предприятия, возможности принудительно взыскать со счетов организации деньги для погашения недоимки по налогам.

Отмечается, что преступление выявлено в результате налоговой проверки.

Экс-директор признан виновным по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).