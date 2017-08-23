Оштрафован экс-директор свердловского завода, скрывший от налогов почти 40 млн рублей
Екатеринбург. 23 августа.
Екатеринбург. 23 августа.
Установлено, что подсудимый знал о налоговой задолженности завода, но в
В частности, обвиняемый рассчитывался с кредиторами предприятия, перечисляя деньги от должников завода напрямую кредиторам организации, минуя расчетные счета Нижнетагильского
Это лишало банки, обслуживающие счета предприятия, возможности принудительно взыскать со счетов организации деньги для погашения недоимки по налогам.
Отмечается, что преступление выявлено в результате налоговой проверки.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, а также взыскал с осужденного в пользу бюджета РФ ущерб, причиненный в сумме порядка 38 млн рублей.