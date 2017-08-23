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14:31 (мск), источник: Интерфакс

Оштрафован экс-директор свердловского завода, скрывший от налогов почти 40 млн рублей

Екатеринбург. 23 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд в Свердловской области оштрафовал бывшего директора НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» за сокрытие денег организации, предназначенных для уплаты налогов, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

Установлено, что подсудимый знал о налоговой задолженности завода, но в сентябре-октябре 2015 года скрыл порядка 38 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, говорится в сообщении.

В частности, обвиняемый рассчитывался с кредиторами предприятия, перечисляя деньги от должников завода напрямую кредиторам организации, минуя расчетные счета Нижнетагильского котельно-радиаторного завода.

Это лишало банки, обслуживающие счета предприятия, возможности принудительно взыскать со счетов организации деньги для погашения недоимки по налогам.

Отмечается, что преступление выявлено в результате налоговой проверки.

Экс-директор признан виновным по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, а также взыскал с осужденного в пользу бюджета РФ ущерб, причиненный в сумме порядка 38 млн рублей.

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