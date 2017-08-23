Возле «Казань Экспо» к 2019 году построят торговый центр и гостиницу

Источник: ИА Татар-информ

«Сегодня ведутся переговоры на уровне республики по освоению соседней с выставочным центром территории, где будут располагаться торгово-развлекательный и гостиничный комплексы. Различные инвесторы сегодня рассматривают этот проект. На территории в 4 га подведены инженерные мощности. Размер номерного фонда составит 200−360 номеров. Окончательную цифру определит инвестор», — рассказал гендиректор ООО «Казань Экспо».

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин же считает, что строящемуся в Казани выставочному комплексу «Казань Экспо» отель будет жизненно необходим. Он отметил, что будут приложены все усилия для того, чтобы проект был сдан к 2019 году.