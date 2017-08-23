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16:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Возле «Казань Экспо» к 2019 году построят торговый центр и гостиницу

(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Торгово-развлекательный и гостиничный комплексы возведут возле международного выставочного центра «Казань Экспо» к 2019 году. О данном проекте журналистам рассказал помощник Президента РТ, генеральный директор ООО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев.

Источник: ИА Татар-информ

«Сегодня ведутся переговоры на уровне республики по освоению соседней с выставочным центром территории, где будут располагаться торгово-развлекательный и гостиничный комплексы. Различные инвесторы сегодня рассматривают этот проект. На территории в 4 га подведены инженерные мощности. Размер номерного фонда составит 200−360 номеров. Окончательную цифру определит инвестор», — рассказал гендиректор ООО «Казань Экспо».

Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин же считает, что строящемуся в Казани выставочному комплексу «Казань Экспо» отель будет жизненно необходим. Он отметил, что будут приложены все усилия для того, чтобы проект был сдан к 2019 году.

Напомним, сроки ввода самого комплекса «Казань Экспо» в эксплуатацию перенесены на весну 2018 года в связи с принятием решения о строительстве дополнительных выставочных площадей. Общая площадь комплекса увеличится с 51,4 тыс. кв. м до 75,4 тыс. кв. м.

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