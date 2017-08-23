Возле «Казань Экспо» к 2019 году построят торговый центр и гостиницу
(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова).
(Казань, 23 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова).
«Сегодня ведутся переговоры на уровне республики по освоению соседней с выставочным центром территории, где будут располагаться
Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин же считает, что строящемуся в Казани выставочному комплексу «Казань Экспо» отель будет жизненно необходим. Он отметил, что будут приложены все усилия для того, чтобы проект был сдан к 2019 году.
Напомним, сроки ввода самого комплекса «Казань Экспо» в эксплуатацию перенесены на весну 2018 года в связи с принятием решения о строительстве дополнительных выставочных площадей. Общая площадь комплекса увеличится с 51,4 тыс. кв. м до 75,4 тыс. кв. м.