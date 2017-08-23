В Нижегородской области снизились объемы строительства
Объем работ за первое полугодие составил 92,6%
Объем работ за первое полугодие составил 92,6%
Объем строительных работ в первпом полугодии 2017 года в Нижегородской области снизились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Нижстат.
В частности, объем работ, выполненных предприятиями и организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство», в
На 1 августа 2017 года заключено договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на сумму 21,0 млрд рублей, что при существующем уровне загрузки мощностей обеспечит формирование производственной программы на 7,8 месяца.