В Нижегородской области снизились объемы строительства

Источник: Аргументы и факты

Объем строительных работ в первпом полугодии 2017 года в Нижегородской области снизились на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Нижстат.

В частности, объем работ, выполненных предприятиями и организациями собственными силами по виду деятельности «Строительство», в январе-июле 2017 года составил 68,7 млрд рублей к январю-июлю 2016 года в сопоставимых ценах.