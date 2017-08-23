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14:47 (мск), источник: СуперОмск

Чума свиней скажется на ценах на омское зерно — эксперт

Покупатели будут с опаской подходить к покупке зерна из Омской области.

Вспышка африканской чумы свиней может оказать влияние на рынок зерна. В частности, покупатели фуражного зерна будут подходить с опаской к покупке зерна в проблемном регионе. Через фуражное зерно может распространяться опасное для свиней заболевание.

«Уверен, что Россельхознадзор контролирует ситуацию и не допустит распространения африканской чумы свиней. Однако на ценах на зерно это может сказаться. Надеюсь, что негативное влияние будет незначительным. Омская область не первый регион, где обнаруживается африканская чума свиней. Так или иначе весь юг центральной полосы был затронут чумой. Тем не менее зерно оттуда шло на экспорт. Здесь не стоит драматизировать. Конечно, покупатели зерна для корма свиней будут с опаской относиться к покупке зерна. Я не ожидаю катастрофических последствий для цен на зерно из Омской области», — заявил в разговоре с «СуперОмском» президент национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне на Красноярском тракте уничтожали чумных свиней, обнаруженных в исправительной колонии. Из-за этого центр Омска заволокло дымом с характерным запахом.

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