Екатеринбург и Внутреннюю Монголию свяжет прямой авиарейс
После открытия авиасообщения с одним из крупнейших автономных районов Китая ожидается значительный рост турпотока из КНР на Урал.
После открытия авиасообщения с одним из крупнейших автономных районов Китая ожидается значительный рост турпотока из КНР на Урал.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Прямой авиарейс будет открыт между одним из крупнейших автономных районов Китая — Внутренней Монголией — и Екатеринбургом, сообщил в среду ТАСС консул по политике Генерального консульства КНР в Екатеринбурге Сюэ Мяо.
«Сейчас мы занимаемся открытием прямого рейса между Внутренней Монголией и Екатеринбургом. Это стало итогом визита официальной делегации административного района в Екатеринбург и ряда встреч со всеми сторонами, причастным к открытию такого маршрута», — сказал дипломат, отметив, что срок открытия рейса и его частотность пока обсуждаются.
По его словам, в дипмиссии ожидают значительный рост турпотока из Китая на Урал.
«Генконсульство, в частности, будет поддерживать его выпуском буклетов для китайских туристов о достопримечательностях Екатеринбурга на китайском языке. Также во взаимодействии с китайскими и российскими туроператорами мы разрабатываем уникальные туры, в том числе
В 2018 году при активном участии Генконсульства расширится и число
Внутренняя Монголия — автономный район на севере Китая, основан 1 мая 1947 года. Является вторым по размеру среди провинций, автономных районов и городов центрального подчинения КНР. Он составляет 12% территории Китая и по площади превосходит Францию и Германию вместе взятые. Здесь проживают более 24,7 млн человек.