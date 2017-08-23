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15:03 (мск), источник: NewsKo

Отопительный сезон в Перми начнётся с 15 сентября

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о начале отопительного сезона.

В частности, с 15 сентября планируется подключить к теплу учреждения социальной сферы, а дома — на шестой день после того, как установится среднесуточная температура ниже восьми градусов тепла.

К этому времени администрация рекомендует поставщикам произвести заполнение систем теплоснабжения жилых помещений и объектов соцсферы.

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