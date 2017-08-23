Отопительный сезон в Перми начнётся с 15 сентября
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о начале отопительного сезона.
Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о начале отопительного сезона.
В частности, с 15 сентября планируется подключить к теплу учреждения социальной сферы, а дома — на шестой день после того, как установится среднесуточная температура ниже восьми градусов тепла.
К этому времени администрация рекомендует поставщикам произвести заполнение систем теплоснабжения жилых помещений и объектов соцсферы.