Назаров рассказал, как санкции помогли иностранным инвестициям найти омскую экономику
Зарубежные партнеры вложили 619 миллионов долларов.
Зарубежные партнеры вложили 619 миллионов долларов.
Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал, что санкции помогли подняться экономике региона.
Он сообщил, что объем иностранных инвестиций в экономику Омской области за 2016 год увеличился почти на 68% и составил 619 миллионов долларов. Это 4-е место по сибирскому федеральному округу и 39-e место по России.
Глава региона обрисовал перспективы и напомнил, что в регионе работают 500 компаний с привлечением иностранного капитала. Немецкие, белорусские, узбекские и казахстанские партнеры вложили финансы в развитие Омской области.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— В следующем году немецкий концерн «Вольф Систем» запустит в Азовском районе производство сборных деревянных домов. Идут пусконаладочные работы. Также недавно состоялось открытие нового производства листового стекла совместного
Кроме того завершаются переговоры еще с одним инвестором из Китая, который хочет построить деревообрабатывающее производство в нашем регионе (Цитата газеты «Коммерческие вести»).
Отметим, что в регионе сейчас ведется активный поиск инвесторов. В частности, на озере «Эбейты» сейчас будут вестись геологические исследования лечебных грязей. Власти надеются, что зарубежным партнерам это будет интересно.