Назаров рассказал, как санкции помогли иностранным инвестициям найти омскую экономику

Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал, что санкции помогли подняться экономике региона.

Он сообщил, что объем иностранных инвестиций в экономику Омской области за 2016 год увеличился почти на 68% и составил 619 миллионов долларов. Это 4-е место по сибирскому федеральному округу и 39-e место по России.

Глава региона обрисовал перспективы и напомнил, что в регионе работают 500 компаний с привлечением иностранного капитала. Немецкие, белорусские, узбекские и казахстанские партнеры вложили финансы в развитие Омской области.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— В следующем году немецкий концерн «Вольф Систем» запустит в Азовском районе производство сборных деревянных домов. Идут пусконаладочные работы. Также недавно состоялось открытие нового производства листового стекла совместного китайско-омского предприятия.

Кроме того завершаются переговоры еще с одним инвестором из Китая, который хочет построить деревообрабатывающее производство в нашем регионе (Цитата газеты «Коммерческие вести»).