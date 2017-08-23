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17:05 (мск), источник: РИА Крым

Аэропорт «Симферополь» готовит расписание к осени

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Осенью аэропорт «Симферополь» оптимизирует расписание и сократит количество региональных рейсов, введенных на период курортного сезона.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал генеральный директор предприятия Евгений Плаксин.

В конце октября аэропорт традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, поскольку в этот период уменьшается количество авиапассажиров, а также снижается загруженность самолетов и аэровокзала. При этом основные направления в осенне-зимней навигации остаются.

«Будет достаточно широкая сетка как для зимнего расписания. Традиционно с прямых направлений уйдут региональные перевозки, сезонные, которые осуществляют перевозку туристов и групповые туры. Мы надеемся на хороший и стабильный показатель и в зимний период», — отметил Плаксин.

По его словам, новинкой этой осени станет открытие новой авиакомпании «Азимут», которая будет базироваться в Ростове-на-Дону. Она будет осуществлять рейсы, в том числе в Симферополь, что позволит сделать перелеты из Крыма по ряду направлений более доступными.

Плаксин также сообщил, что этим летом география полетов составила 60 направлений из регионов РФ.

Как сообщал РИА Новости (Крым), аэропорт «Симферополь» перешел на весенне-летнее расписание в конце марта.

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