Аэропорт «Симферополь» готовит расписание к осени

Источник: РИА "Новости"

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал генеральный директор предприятия Евгений Плаксин.

В конце октября аэропорт традиционно переходит на осенне-зимнее расписание, поскольку в этот период уменьшается количество авиапассажиров, а также снижается загруженность самолетов и аэровокзала. При этом основные направления в осенне-зимней навигации остаются.

«Будет достаточно широкая сетка как для зимнего расписания. Традиционно с прямых направлений уйдут региональные перевозки, сезонные, которые осуществляют перевозку туристов и групповые туры. Мы надеемся на хороший и стабильный показатель и в зимний период», — отметил Плаксин.

По его словам, новинкой этой осени станет открытие новой авиакомпании «Азимут», которая будет базироваться в Ростове-на-Дону. Она будет осуществлять рейсы, в том числе в Симферополь, что позволит сделать перелеты из Крыма по ряду направлений более доступными.

Плаксин также сообщил, что этим летом география полетов составила 60 направлений из регионов РФ.