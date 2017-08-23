Аэропорт «Симферополь» готовит расписание к осени
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Осенью аэропорт «Симферополь» оптимизирует расписание и сократит количество региональных рейсов, введенных на период курортного сезона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). Осенью аэропорт «Симферополь» оптимизирует расписание и сократит количество региональных рейсов, введенных на период курортного сезона.
Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» рассказал генеральный директор предприятия Евгений Плаксин.
В конце октября аэропорт традиционно переходит на
«Будет достаточно широкая сетка как для зимнего расписания. Традиционно с прямых направлений уйдут региональные перевозки, сезонные, которые осуществляют перевозку туристов и групповые туры. Мы надеемся на хороший и стабильный показатель и в зимний период», — отметил Плаксин.
По его словам, новинкой этой осени станет открытие новой авиакомпании «Азимут», которая будет базироваться в
Плаксин также сообщил, что этим летом география полетов составила 60 направлений из регионов РФ.
Как сообщал РИА Новости (Крым), аэропорт «Симферополь» перешел на