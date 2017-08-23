На что граждане Молдовы чаще всего берут кредиты

Источник: Sputnik.md

Согласно статистике, чаще всего граждане Молдовы оформляют в молдавских банках потребительские кредиты. Речь идет о займах на покупку техники или каких-то вещей, ремонта жилья, оплату учебы, покрытия расходов на свадьбу и так далее. За второй месяц лета наши соотечественники оформили свыше шести с половиной тысяч подобных кредитов. Таким образом, к концу июля их общая масса составила в денежном выражении — 3,88 миллиарда леев.

На втором месте среди самых популярных займов расположились кредиты на покупку или на строительство жилья. За июль было оформлено 178 подобных договоров, а их общая масса в денежном выражении к концу второго месяца лета достигла 2,38 миллиарда леев.

В тройке самых часто выдаваемых займов — кредиты для бизнеса. За отчетный период молдавские банки выдали 158 подобных займов. Физические лица, которые занимаются определенным видом деятельности, получили 93 кредита, сельхозпроизводителям — 41, а пищевой промышленности — 36 займов.

Наиболее всего популярны кредиты в национальной валюте. Около половины всех займов выданы в молдавских леях. Также банки предоставляют кредиты в долларах США и евро.