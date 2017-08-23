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15:20 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинские депутаты вдвое урезали сроки добровольного сноса киосков

ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа, ФедералПресс. Челябинская комиссия по градостроительству и землепользованию сократила до недели срок добровольного демонтажа нелегальных киосков.

Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе гордумы. Раньше этот срок зависел от типа объекта: незаконные гараж, павильон, лоток или торговую палатку можно было убирать от двух до трех недель.

Сейчас в столице Южного Урала есть примерно 600 нелегальных временных конструкций, которые необходимо. Половина расположилась в Курчатовском районе, остальные разбросаны по городу.

Спикер гордумы Станислав Мошаров заметил, что дело не в создании неудобств для малого бизнеса. «Мы говорим о приведении улиц города-миллионника в цивилизованный вид. Незаконные ларьки и киоски не только портят облик Челябинска и, главное, его гостевых маршрутов, но и создают помехи для работы честных предпринимателей. Ведь незаконные торговцы не платят в городской бюджет ни копейки».

Кроме сроков сноса изменились и правила выкупа демонтированных объектов. Раньше владельцы могли выкупить их спустя несколько дней после сноса и установить в другом месте. Теперь вернуть имущество получится только с решением суда.

Напомним, в Челябинске объявили войну с нелегальными киосками по указанию мэра города Евгения Тефтелева. Для начала глава города решил убрать ларьки, где торговали шаурмой.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в городе участились случаи мошенничества с землей под временные конструкции. Многие владельцы киосков при демонтаже конструкций заявляли, что «купили» право на это место у «уважаемого человека» за 50 тысяч рублей.

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