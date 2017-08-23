Челябинские депутаты вдвое урезали сроки добровольного сноса киосков

Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе гордумы. Раньше этот срок зависел от типа объекта: незаконные гараж, павильон, лоток или торговую палатку можно было убирать от двух до трех недель.

Сейчас в столице Южного Урала есть примерно 600 нелегальных временных конструкций, которые необходимо. Половина расположилась в Курчатовском районе, остальные разбросаны по городу.

Спикер гордумы Станислав Мошаров заметил, что дело не в создании неудобств для малого бизнеса. «Мы говорим о приведении улиц города-миллионника в цивилизованный вид. Незаконные ларьки и киоски не только портят облик Челябинска и, главное, его гостевых маршрутов, но и создают помехи для работы честных предпринимателей. Ведь незаконные торговцы не платят в городской бюджет ни копейки».

Кроме сроков сноса изменились и правила выкупа демонтированных объектов. Раньше владельцы могли выкупить их спустя несколько дней после сноса и установить в другом месте. Теперь вернуть имущество получится только с решением суда.

Напомним, в Челябинске объявили войну с нелегальными киосками по указанию мэра города Евгения Тефтелева. Для начала глава города решил убрать ларьки, где торговали шаурмой.