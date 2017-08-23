Челябинские депутаты вдвое урезали сроки добровольного сноса киосков
ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа, ФедералПресс. Челябинская комиссия по градостроительству и землепользованию сократила до недели срок добровольного демонтажа нелегальных киосков.
ЧЕЛЯБИНСК, 23 августа, ФедералПресс. Челябинская комиссия по градостроительству и землепользованию сократила до недели срок добровольного демонтажа нелегальных киосков.
Об этом «ФедералПресс» рассказали в
Сейчас в столице Южного Урала есть примерно 600 нелегальных временных конструкций, которые необходимо. Половина расположилась в Курчатовском районе, остальные разбросаны по городу.
Спикер гордумы Станислав Мошаров заметил, что дело не в создании неудобств для малого бизнеса. «Мы говорим о приведении улиц
Кроме сроков сноса изменились и правила выкупа демонтированных объектов. Раньше владельцы могли выкупить их спустя несколько дней после сноса и установить в другом месте. Теперь вернуть имущество получится только с решением суда.
Напомним, в Челябинске объявили войну с нелегальными киосками по указанию мэра города Евгения Тефтелева. Для начала глава города решил убрать ларьки, где торговали шаурмой.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в городе участились случаи мошенничества с землей под временные конструкции. Многие владельцы киосков при демонтаже конструкций заявляли, что «купили» право на это место у «уважаемого человека» за 50 тысяч рублей.