В Кишиневе хотят повысить тариф на проезд до 5 леев

Источник: Actualitati.md

Буквально несколько дней назад в примэрии был зарегистрирован проект о повышении проезда в троллейбусе до 3 леев, а за проезд в автобусах до 4 леев.

Начальник дирекции транспорта Олег Поятэ направил письмо в муниципальный совет с просьбой о повышении проезда на автобусе до 4 леев, а после 9 часов вечера до 5 леев. Плата за проезд в троллейбусе увеличится до 3 леев.