Челябинская область ожидает приезда 27 тыс. туристов из КНР по «Новому шелковому пути»

«Новый шелковый путь» включает трансконтинентальную железную дорогу — Транссибирскую магистраль, которая проходит через Россию и второй Евразийский континентальный мост, проходящий через Казахстан. «Новый шелковый путь» дает в год гарантированно для Челябинской области 27 тыс.

туристов из КНР. Под эти цели можно просить у федерации деньги на транспорт, создавать средства размещения (для туристов), — отметил Мальцев.



Он уточнил, что Свердловская область тоже примет китайских туристов, однако не в том объеме, что Челябинская область. «Сейчас у нас порядка 4 тыс. гарантированных туристов. Уральская ассоциация туризма работает над этим вопросом, потому что цифра маленькая», — добавил исполнительный директор УАТ.



Ранее в интервью ТАСС генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин сообщила, что КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в туризме, промышленности, логистике, агропроме и культуре. «Стороны достигли значительных результатов практического сотрудничества. Наблюдается постоянное расширение и углубление обменов и сотрудничества в таких сферах, как туризм, культура, образование, СМИ», — уточнила Гэн Липин. Как сказал сегодня ТАСС консул по политике Генконсульства КНР в Екатеринбурге Сюэ Мяо, в дипмиссии ожидают значительного роста турпотока из Китая на Урал. «Генконсульство, в частности, поддерживает его выпуском буклетов для китайских туристов о достопримечательностях Урала китайском языке. Также во взаимодействии с китайскими и российскими туроператорами мы разрабатываем уникальные туры, в том числе военно-исторические», — сказал он.