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15:50 (мск), источник: ТАСС

Челябинская область ожидает приезда 27 тыс. туристов из КНР по «Новому шелковому пути»

Под эти цели будут привлекаться деньги на развитие инфраструктуры транспорта и средств размещения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Челябинская область ожидает приезда 27 тыс. туристов из Китая в рамках реализации проекта «Новый шелковый путь» (транспортный маршрут для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы — прим. ТАСС). Об этом в среду сообщил журналистам исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«Новый шелковый путь» включает трансконтинентальную железную дорогу — Транссибирскую магистраль, которая проходит через Россию и второй Евразийский континентальный мост, проходящий через Казахстан. «Новый шелковый путь» дает в год гарантированно для Челябинской области 27 тыс.
туристов из КНР. Под эти цели можно просить у федерации деньги на транспорт, создавать средства размещения (для туристов), — отметил Мальцев.

Он уточнил, что Свердловская область тоже примет китайских туристов, однако не в том объеме, что Челябинская область. «Сейчас у нас порядка 4 тыс. гарантированных туристов. Уральская ассоциация туризма работает над этим вопросом, потому что цифра маленькая», — добавил исполнительный директор УАТ.

Ранее в интервью ТАСС генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Гэн Липин сообщила, что КНР будет развивать сотрудничество с Уралом и Сибирью в туризме, промышленности, логистике, агропроме и культуре. «Стороны достигли значительных результатов практического сотрудничества. Наблюдается постоянное расширение и углубление обменов и сотрудничества в таких сферах, как туризм, культура, образование, СМИ», — уточнила Гэн Липин. Как сказал сегодня ТАСС консул по политике Генконсульства КНР в Екатеринбурге Сюэ Мяо, в дипмиссии ожидают значительного роста турпотока из Китая на Урал. «Генконсульство, в частности, поддерживает его выпуском буклетов для китайских туристов о достопримечательностях Урала китайском языке. Также во взаимодействии с китайскими и российскими туроператорами мы разрабатываем уникальные туры, в том числе военно-исторические», — сказал он.

Кроме привлечения туристов из КНР, уральские туроператоры активно занимаются созданием межрегиональных туристических маршрутов. Также на Урале развивается индустриально-промышленный туризм. «Мы надеемся, что эти два направления сделают так, чтобы 50−60% жителей УрФО путешествовали по региону», — сказал Мальцев.

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