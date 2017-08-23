Уральские энергетики торгуют долгами потребителей

При этом покупателям предлагается скидка в 5−10%. Ранее компания уже торговала просроченной задолженностью за электроэнергию на сумму 930 млн рублей, причём в сумму долга были включены пени и штрафы. Также к продаже предлагаются недоимки за тепло на сумму 1 млрд 934 млн рублей.