Уральские энергетики торгуют долгами потребителей
Речь идёт о миллиардах рублей, а покупателям предлагается скидка.
Речь идёт о миллиардах рублей, а покупателям предлагается скидка.
Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предложил купить долг потребителей в размере 3 млрд рублей, сообщили «АиФ-Урал» в
При этом покупателям предлагается скидка в 5−10%. Ранее компания уже торговала просроченной задолженностью за электроэнергию на сумму 930 млн рублей, причём в сумму долга были включены пени и штрафы. Также к продаже предлагаются недоимки за тепло на сумму 1 млрд 934 млн рублей.
Стоит также отметить, что самые значительные из продаваемых долгов числятся за МУП «Красноуральская сетевая компания» (39,7 млн рублей), ООО «Красноуральский Химический завод» (42,6 млн), ООО «Родник» в Кушве (82,7 млн рублей), а также МУП «Режевская теплосетевая регенерирующая компания» (41,8 млн рублей). На долги данных предприятий распространяется скидка в 5%.