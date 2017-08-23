Здание новой художественной галереи в Перми начнут строит в 2019 году
Пермская епархия готовиться провести ремонт
Пермская епархия готовиться провести ремонт
Пермская епархия подготовила документы для госэкспертизы здания
Напомним, сейчас в здании собора расположена пермская художественная галерея. В 2011 Росимущество по Пермскому краю вынесло распоряжение о передаче
Среди потенциальных площадок рассматривались ДК «Телта», здания речного вокзала и бывшего военного училища ВКИУ. Швейцарский архитектор Петор Цумтор предлагал построить на набережной Камы новое здание галереи в виде стеклянного корабля.
Новое краевое правительство вернулось к вопросу переезда галереи. Теперь в качестве основного рассматривают площадку «Телты».
В краевом минтрансе пояснили, что участок № 5 (ограничен улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской) передан в безвозмездное пользование управлению капитального строительства. Уже началась проработка планировки этой территории. Фаза активного строительства нового здания пермской галереи, предположительно, начнется в 2019 году.