Здание новой художественной галереи в Перми начнут строит в 2019 году

Пермская епархия подготовила документы для госэкспертизы здания Спасо-Преображенского кафедрального собора. После неё планируется начать ремонт фасада, кровли и наружных сетей здания. Как пояснили в Пермской епархии, масштаб строительных работ рассчитан примерно на два года.

Напомним, сейчас в здании собора расположена пермская художественная галерея. В 2011 Росимущество по Пермскому краю вынесло распоряжение о передаче Спасо-Преображенского собора в собственность Пермской епархии РПЦ. С этого времени галерея находится в здании на основе договора с епархией и для неё активно ищут новое место.

Среди потенциальных площадок рассматривались ДК «Телта», здания речного вокзала и бывшего военного училища ВКИУ. Швейцарский архитектор Петор Цумтор предлагал построить на набережной Камы новое здание галереи в виде стеклянного корабля.

Новое краевое правительство вернулось к вопросу переезда галереи. Теперь в качестве основного рассматривают площадку «Телты».