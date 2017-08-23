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16:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Здание новой художественной галереи в Перми начнут строит в 2019 году

Пермская епархия готовиться провести ремонт Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Пермская епархия подготовила документы для госэкспертизы здания Спасо-Преображенского кафедрального собора. После неё планируется начать ремонт фасада, кровли и наружных сетей здания. Как пояснили в Пермской епархии, масштаб строительных работ рассчитан примерно на два года.

Напомним, сейчас в здании собора расположена пермская художественная галерея. В 2011 Росимущество по Пермскому краю вынесло распоряжение о передаче Спасо-Преображенского собора в собственность Пермской епархии РПЦ. С этого времени галерея находится в здании на основе договора с епархией и для неё активно ищут новое место.

Среди потенциальных площадок рассматривались ДК «Телта», здания речного вокзала и бывшего военного училища ВКИУ. Швейцарский архитектор Петор Цумтор предлагал построить на набережной Камы новое здание галереи в виде стеклянного корабля.

Новое краевое правительство вернулось к вопросу переезда галереи. Теперь в качестве основного рассматривают площадку «Телты».

В краевом минтрансе пояснили, что участок № 5 (ограничен улицами Попова, Монастырской, Окулова и Осинской) передан в безвозмездное пользование управлению капитального строительства. Уже началась проработка планировки этой территории. Фаза активного строительства нового здания пермской галереи, предположительно, начнется в 2019 году.

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