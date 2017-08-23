Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области 910 тонн зараженной пшеницы

В ведомство поступило заявление на выдачу карантинного сертификата от общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Зерно Заволжья» на подкарантинную продукцию (пшеница продовольственная) в количестве 910 тонн.

Однако исследование образцов пшеницы выявило карантинный организм Acroptilon repens (Горчак ползучий), что подтверждается заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Волгоградского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Согласно представленным документам зараженная продукция находилась на хранении в ООО «Октябрьское ХПП», расположенном на территории Октябрьского района Волгоградской области.

При этом вышеуказанное общество надзорный орган об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции карантинными объектами не известило, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206 «О карантине растений».