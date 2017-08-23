В Казани началось производство военной версии вертолета Ми-38
В Казани началась сборка первого опытного вертолета Ми-38Т для Минобороны России.
В Казани началась сборка первого опытного вертолета Ми-38Т для Минобороны России.
Планируется, что первые серийные машины российские военные получат в 2018 году. Об этом сообщает
«На опытном образце Ми-38Т будут проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям вооруженных сил», — говорится в официальном сообщении госкомпании.
В отличие от гражданской версии Ми-38Т будет иметь топливную систему с защитой от взрыва, дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета, специальные средства связи и оборудование для применения членами экипажа морских спасательных костюмов.
Новый вертолет должен занять нишу между Ми-8 и самым грузоподъемным вертолетом в мире Ми-26. Его можно использовать для перевозки пассажиров и грузов, а также в качестве летающего госпиталя или
Крейсерская скорость вертолета Ми-38Т — 285 километров в час. Дальность полета с дополнительными топливными баками и грузом массой 2700 килограммов — 1200 километров. Дальность полета с грузом пять тонн — 420 километров. В августе 2012 года Ми-38 установил новый мировой рекорд по высоте полета, поднявшись на 8 600 метров.