В Казани началось производство военной версии вертолета Ми-38

Планируется, что первые серийные машины российские военные получат в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

«На опытном образце Ми-38Т будут проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям вооруженных сил», — говорится в официальном сообщении госкомпании.

В отличие от гражданской версии Ми-38Т будет иметь топливную систему с защитой от взрыва, дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета, специальные средства связи и оборудование для применения членами экипажа морских спасательных костюмов.

Новый вертолет должен занять нишу между Ми-8 и самым грузоподъемным вертолетом в мире Ми-26. Его можно использовать для перевозки пассажиров и грузов, а также в качестве летающего госпиталя или поисково-спасательного вертолета.