Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Развитие криптовалют остановить нельзя, государство будет заниматься этой темой, одновременно обеспечивая вопросы безопасности, заявил первый
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Развитие криптовалют остановить нельзя, государство будет заниматься этой темой, одновременно обеспечивая вопросы безопасности, заявил первый
Я являюсь сторонником криптовалют и считаю, что “крипторубль” должен существовать. Но эта тема сложная. Мы когда проводили рабочую группу по блокчейну, то договорились так, что будем осторожно работать, но не растягивая.
В этой связи первый
Правительство создало рабочую группу для обсуждения этих вопросов во главе с Шуваловым. Первый
«Кто если может заработать — ради бога, но это очень упрощенное восприятие того, что мы на самом деле обсуждаем», — сказал Шувалов.
«Когда мы говорим про криптовалюту, мы вкладываем немного другое значение и понимаем, что эта тема значительно шире. Блокчейн для нас — это не способность генерировать эквивалент денежной ценности и денежных знаков, а, в том числе, и, может быть, в первую очередь, это механизм, который обеспечивает очень профессиональную, прозрачную и быструю государственную услугу», — продолжил первый
Он рассказал, что в правительстве сейчас смотрят, как сделать так, чтобы через блокчейн предоставлять услуги по государственному реестру. «Мы смотрим, что делает Швеция, что делает Грузия. За конкурентами наблюдаем серьезно и смотрим, где мы можем их обогнать», — заключил Шувалов.