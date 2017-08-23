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16:46 (мск), источник: Интерфакс

Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Развитие криптовалют остановить нельзя, государство будет заниматься этой темой, одновременно обеспечивая вопросы безопасности, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Источник: РИА "Новости"
Я являюсь сторонником криптовалют и считаю, что “крипторубль” должен существовать. Но эта тема сложная. Мы когда проводили рабочую группу по блокчейну, то договорились так, что будем осторожно работать, но не растягивая.
Игорь Шувалов
Интервью «РБК-ТВ»

В этой связи первый вице-премьер отметил, что правительство вместе с Центральным банком и ФСБ активно действуют, в том числе и на международном уровне. «Криптовалюты уже, вы знаете, закрыть в сундук и спрятать под замок не удастся. Эта тема будет развиваться. Но развиваться она должна так, чтобы национальную экономику не подставить под удар, а сделать ее более сильной», — подчеркнул Шувалов.

В начале марта этого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и ВЭБу рассмотреть возможность применения технологии блокчейн в системе госуправления и экономике.

Правительство создало рабочую группу для обсуждения этих вопросов во главе с Шуваловым. Первый вице-премьер высказал мнение, что у многих граждан сегодня создалось «наивное» впечатление, что на криптовалюте можно быстро заработать огромное состояние.

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«Кто если может заработать — ради бога, но это очень упрощенное восприятие того, что мы на самом деле обсуждаем», — сказал Шувалов.

«Когда мы говорим про криптовалюту, мы вкладываем немного другое значение и понимаем, что эта тема значительно шире. Блокчейн для нас — это не способность генерировать эквивалент денежной ценности и денежных знаков, а, в том числе, и, может быть, в первую очередь, это механизм, который обеспечивает очень профессиональную, прозрачную и быструю государственную услугу», — продолжил первый вице-премьер.

Он рассказал, что в правительстве сейчас смотрят, как сделать так, чтобы через блокчейн предоставлять услуги по государственному реестру. «Мы смотрим, что делает Швеция, что делает Грузия. За конкурентами наблюдаем серьезно и смотрим, где мы можем их обогнать», — заключил Шувалов.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Борис Зориков
этот маклер уже наворовал рублей, евро и долларов пора пополняться и крипторублём.....
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