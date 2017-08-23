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16:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкортостан — на втором месте в ПФО по объему введенного жилья

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. В первом полугодии 2017 года в Башкортостане введено 1,16 млн кв. м жилья. По этому показателю республика заняла второе место в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил Глава региона Рустэм Хамитов в ходе расширенного заседания Правительства РБ.

Источник: Башинформ

Вместе с тем руководитель республики отметил, что в строительной сфере замедляются темпы роста из-за насыщения рынка жилья, сокращения спроса. Появилась новая волна обманутых дольщиков. В зоне риска на сегодняшний день — 29 объектов, более 3,5 тысячи человек.

— Эта тема находится на контроле Правительства нашей республики. Ситуация, я бы сказал, рабочая, опыт решения этой проблемы у нас есть. Но, конечно же, надо засучив рукава в ближайшее время решить все негативные вопросы, скопившееся в этой сфере. Важно, чтобы люди понимали, что власть не бросит их и принимает все меры для разрешения этого сложного вопроса, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — На сегодняшний день разработан законопроект о предоставлении инвесторам земельных участков на условиях завершения строительства проблемных объектов и передачи квартир дольщикам без использования бюджетных средств. Строительный бизнес должен пойти навстречу.

О перспективах увеличения строительства жилья в республике рассказал генеральный директор Фонда развития жилищного строительства РБ Григорий Невоструев. Главная цель этой работы — до 2025 года обеспечить жильём нуждающихся граждан.

В настоящее время в республике зарегистрировано более 82 тысяч семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по различным основаниям.

Для этого необходимо построить 4,5 млн кв. м социального жилья. Чтобы обеспечить интенсивный прирост объёма ввода жилья эконом-класса Григорий Невоструев предложил использовать новые формы поддержки граждан, направленных на повышение доступности жилья, например, наём с последующим выкупом или привлечение в строительство инвестиций, значительно превышающих размер бюджетного финансирования.

— Фонд, являющийся некоммерческой структурой, подконтрольной государству, способен обеспечить поддержку строительной и сопутствующих отраслей, организовать стабильную работу по обеспечению жильём очередников по цене, утверждённой Госстроем республики, — заявил Григорий Невоструев.

— Прозвучавшие предложения внушают сдержанный оптимизм. Это новый подход к решению застарелых проблем, — отметил Рустэм Хамитов. — Эту программу мы будем продолжать и развивать, чтобы в обозримой перспективе выполнить взятые обязательства по ликвидации очереди на социальное жильё.

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