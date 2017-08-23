Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Варшава потребовавала от Москвы триллионы за войну - СМИ
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Ургант, Райкин, Хабенский поручились за Серебренникова в суде
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
17-летняя дочь российского миллиардера Диана Манасир выходит...
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
13Умерла Вера Глаголева
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
16:43 (мск), источник: Sputnik.by

Нацбанк 7-й раз за год снижает ставку рефинансирования — до 11,5%

В банке такое решение объясняют уменьшением фактической инфляции и рядом других факторов.

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября ставки рефинансирования с 12 до 11,5% годовых, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе регулятора.

Это станет уже седьмым снижением ставки рефинансирования в текущем году. В первый раз Нацбанк снизил ее в этом году 18 января — на один процентный пункт, до 17% годовых. Последнее снижение ставки состоялось 19 июля июня, она была снижена также на 1% — до 12% годовых.

Читайте также
Нацбанк с 18 августа восстановил лицензию БСБ Банка на осуществление операций с физлицами

«Фактическая инфляция продолжает уменьшаться: в августе в годовом выражении прирост потребительских цен оценивается на уровне чуть ниже 6%, базовая инфляция — около 5%», — сказали в Нацбанке.

Там также сообщили, что процессы замедления инфляции демонстрируют устойчивость, в связи с чем можно с достаточно высокой вероятностью говорить о ее сохранения на этом уровне в ближайшие месяцы.

В банке констатируют, что значимых рисков для ускорения роста цен в Беларуси не прослеживается, а деловая активность в стране восстанавливается — валовой внутренний продукт за семь месяцев вырос на 1,1%. Кроме того, улучшилось сальдо внешней торговли (за январь — июнь 2017 года — 0,4 миллиарда долларов США), а сбалансированности платежного баланса способствует поддержанию стабильности курса рубля.

В Нацбанке подчеркнули, что ждут по итогам 2017 года прироста потребительских цен не выше 7%, а в 2020-м — не более 5%, что будет определять динамику дальнейшего снижения ставки рефинансирования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Суд по делу о трагических домашних родах в Витебске начнется 30 августа
Кинокритики выбрали сто лучших комедий всех времен
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
После пожара в Ростове-на-Дону возбуждено дело о халатности
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Птиц обвинили в порче крыши «Зенит-Арены»
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь