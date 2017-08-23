Нацбанк 7-й раз за год снижает ставку рефинансирования — до 11,5%

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 сентября ставки рефинансирования с 12 до 11,5% годовых, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе регулятора.

Это станет уже седьмым снижением ставки рефинансирования в текущем году. В первый раз Нацбанк снизил ее в этом году 18 января — на один процентный пункт, до 17% годовых. Последнее снижение ставки состоялось 19 июля июня, она была снижена также на 1% — до 12% годовых.

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«Фактическая инфляция продолжает уменьшаться: в августе в годовом выражении прирост потребительских цен оценивается на уровне чуть ниже 6%, базовая инфляция — около 5%», — сказали в Нацбанке.

Там также сообщили, что процессы замедления инфляции демонстрируют устойчивость, в связи с чем можно с достаточно высокой вероятностью говорить о ее сохранения на этом уровне в ближайшие месяцы.

В банке констатируют, что значимых рисков для ускорения роста цен в Беларуси не прослеживается, а деловая активность в стране восстанавливается — валовой внутренний продукт за семь месяцев вырос на 1,1%. Кроме того, улучшилось сальдо внешней торговли (за январь — июнь 2017 года — 0,4 миллиарда долларов США), а сбалансированности платежного баланса способствует поддержанию стабильности курса рубля.