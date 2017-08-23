Центр инноваций в социальной сфере будет создан в Нижегородской области
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Как заявил
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Также замгубернатора региона допустил, что Центр инноваций в соцсфере заработает в регионе уже в этом сентябре. «С его помощью количество некоммерческих организаций и малых предприятий, оказывающих в регионе социальные услуги, должно вырасти в разы», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятерку
Национальная технологическая инициатива («НТИ») — долгосрочная комплексная государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году, которая реализуется правительством Российской Федерации. Фонд развития инноваций является одним из ключевых элементов системы финансирования проектов НТИ. Региональным представителем Фонда развития инноваций является Технопарк «Анкудиновка».