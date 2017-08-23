Центр инноваций в социальной сфере будет создан в Нижегородской области

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По словам вице-губернатора, небольшие предприятия часто бывают более эффективны, чем громоздкие муниципальные и государственные службы, которые сегодня оказывают социальные услуги населению, и не всегда безупречно. «Поэтому важно нарабатывать новые практики, привлекать больше организаций», — отметил Евгений Люлин.

Также замгубернатора региона допустил, что Центр инноваций в соцсфере заработает в регионе уже в этом сентябре. «С его помощью количество некоммерческих организаций и малых предприятий, оказывающих в регионе социальные услуги, должно вырасти в разы», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству поддержанных Фондом развития инноваций проектов в сфере НТИ.