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21:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Роснефть: Мы удовлетворены оглашенным решением суда

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Представители Роснефти заявили, что удовлетворены решением Арбитражного суда Башкортостана.

«Мы удовлетворены оглашенным решением суда, из которого следует, что суд полностью принял нашу правовую позицию, оценив аргументы и доказательства, представленные истцами. При этом суд не имел возможности оценить правовую позицию ответчиков, поскольку никакой правовой позиции, по сути, ответчиками представлено не было», — отметили в Роснефти.

Что касается изменения суммы ущерба, истцы ожидают мотивированную часть решения суда. После ее изучения юристы Роснефти будут принимать решение о дальнейших шагах.

Напомним, сегодня Арбитражный суд Башкортостана частично удовлетворил иск Роснефти на 170,6 млрд рублей к АФК «Система».

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