Роснефть: Мы удовлетворены оглашенным решением суда
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Представители Роснефти заявили, что удовлетворены решением Арбитражного суда Башкортостана.
УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Представители Роснефти заявили, что удовлетворены решением Арбитражного суда Башкортостана.
«Мы удовлетворены оглашенным решением суда, из которого следует, что суд полностью принял нашу правовую позицию, оценив аргументы и доказательства, представленные истцами. При этом суд не имел возможности оценить правовую позицию ответчиков, поскольку никакой правовой позиции, по сути, ответчиками представлено не было», — отметили в Роснефти.
Что касается изменения суммы ущерба, истцы ожидают мотивированную часть решения суда. После ее изучения юристы Роснефти будут принимать решение о дальнейших шагах.
Напомним, сегодня Арбитражный суд Башкортостана частично удовлетворил иск Роснефти на 170,6 млрд рублей к АФК «Система».