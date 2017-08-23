Назван срок сдачи уральского долгостроя, где голодают дольщики

Источник: "Российская газета"

Самой горячей точкой оказался поселок Кольцовский, расположенный около аэропорта. Десятки пайщиков, устав ждать новоселья, объявили голодовку. Лагерь разбили прямо на улице, чтобы все могли видеть: голодают честно. В палатках установили раскладушки, набрали воды и стали дожидаться «торжества справедливости». От экстремального выступления протестующих отговаривала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, но отчаявшиеся люди упрямо отказывались от еды.

— Встаешь — голова кружится, — жаловалась голодающая Галина Неволина 21 августа. — 12 дней прошло. Пока живы, будем стоять до конца, до возобновления стройки.

Вечером того же дня межведомственной комиссии представили нового инвестора ЖК «Кольцовский». Он заявил, что планирует начать работы на объекте до конца текущей недели, а сдаст долгострой и передаст ключи 152 пайщикам до января 2018-го.

Для будущих обитателей комплекса «Бухта Квинс» власти организовали экскурсию, чтобы наглядно показать, как продвигается возведение этого скандально прославившегося на всю Россию поселка. «Картину маслом» продемонстрировали после того, как одному из инвесторов комплекса известному барду Александру Новикову представители СУ СКР по Свердловской области предъявили окончательное обвинение по делу о хищении средств пайщиков. Музыканту грозит уголовное преследование по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Аналогичное преступление инкриминировано двум его деловым партнерам Новикова — экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову и его помощнице Ларисе Ассоновой.

Сам бард назвал обвинение «абсурдным и циничным», поскольку строительство жилого комплекса идет.

— Невзирая на то что дома стоят, следствие отказывается принимать это во внимание. Как и то, что я собственник земли, отданной под стройку, стоимостью более 100 миллионов. Для завершения строительства я вложил в проект еще 72 миллиона — больше, чем все пайщики вместе взятые, в два раза, — заявил Новиков.

Между тем.