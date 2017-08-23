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21:16 (мск), источник: "Российская газета"

Эксперты оценили плюсы и минусы переноса столицы в Екатеринбург

На этой неделе СМИ и пользователи соцсетей бойко обсуждают в очередной раз поднятую тему переноса столицы России из Москвы на Урал или еще восточнее. Поводом для дискуссии послужила «Доктрина размосквичивания», автор которой — председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

— Я не знаю ни одного серьезного человека, который мог бы спорить, что Москва не просто перенаселена и катастрофически расширяется, но и гипертрофированный рост, злокачественный по своей сути, становится причиной запустынивания и фактически обезлюдивания регионов, выдирания денег из них. Так дальше продолжаться не может, потому что мы останемся с голой страной, с голой территорией, — заявил Крупнов в одном из интервью.

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Рецепт «размосквичивания» сводится к тому, чтобы перенести столицу за Урал, создав новый небольшой город в Сибири. Политолог Дмитрий Орлов подхватил идею, но заявил, что на роль новой столицы России лучше других городов подходит Екатеринбург. Впрочем, сам он оценивает такой сценарий как маловероятный, тогда как многие уральские эксперты патриотично заявили, что наш город вполне справился бы.

— С точки зрения симметричного расположения центрального органа управления к территории страны Екатеринбург гораздо лучше подошел бы на роль столицы, чем Москва, — говорит доктор географических наук Владимир Литовский. — Царь Петр в свое время выносил столицу на самую кромку взаимодействия с Западом. Со смещением акцентов во внешней политике России на Восток перенос столицы ближе к восточным рубежам был бы закономерен.

20 лет назад президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алматы в Астану примерно по тем же соображениям. По воспоминаниям очевидцев, чиновники ехали на новое место, как когда-то молодежь на целину — в поездах, с гармошками. Уже через семь лет ВВП Астаны и объем инвестиций увеличились в 10 раз, налоговые поступления — в 11, а население — в 2,5 раза.

Построить новый город поблизости от Екатеринбурга предложил и уральский политолог Анатолий Гагарин. Он считает, что нет смысла переносить «просто Москву просто в Екатеринбург», поскольку в таком случае проблема гиперцентрализации не будет решена, она лишь сменит локализацию. Поэтому он предлагает развести властные функции по нескольким крупным городам, соединив их качественной инфраструктурой, а поблизости от Екатеринбурга построить новую небольшую столицу, спроектированную с учетом всех современных тенденций урбанистики.

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Но и у этой идеи есть противники. К примеру, директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин считает, что распределение властных функций по нескольким городам приведет лишь к увеличению трансферных издержек для людей, по роду деятельности вынужденных регулярно общаться с чиновниками. Хотя Марамыгин и не отрицает, что передача части властных функций провинциальным городам позитивно отразится на их экономике.

Посчитать, во сколько может обойтись перенос столицы и какие дивиденды принести, попытался екатеринбургский экономист Александр Трахтенберг:

— Строительство жилья будет стоить около 200 миллиардов рублей на каждые 100 тысяч человек, и здесь ключевым фактором является численность населения новой столицы. Минимальные экономические последствия этого проекта для городов, которым передадут часть федеральных функций, будут заключаться в увеличении прямых налоговых платежей. Кроме того, очевидно, что вырастет число предприятий малого и среднего бизнеса, — считает он.

Прямая речь

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Дебатировать по поводу фейковых идей — попусту терять время. С таким же успехом можно обсуждать вопрос: «Есть ли жизнь на Марсе?». Перенести столицу на Дальний Восток — «гениальная» идея. Потратить триллион-другой, чтобы чиновников сослать на восемь тысяч километров от 110 миллионов россиян, проживающих в европейской части. И раньше чиновников ссылали в Сибирь и на Восток, но менее затратным способом.

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