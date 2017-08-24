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07:57 (мск), источник: "Российская газета"

Почему на Урале не шьют качественную школьную одежду

В преддверии нового учебного года специалисты исследовали продающуюся на Среднем Урале школьную форму на качество и безопасность. Результаты таковы: родители могут не опасаться за здоровье своих чад, а вот у бизнеса, работающего в этой нише, перспективы туманные.

Источник: "Российская газета"

Как сообщила начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова, нарушения выявлены у 84 процентов крупных реализаторов детской одежды. Правда, в основном они негрубые: контролеры отмечают отсутствие документации, неполную информацию об изделии, несоблюдение правил продажи. В буквальном смысле опасной для здоровья школьников формы на рынке нет. Областное министерство промышленности и науки и вовсе говорит о том, что 60 процентов товаров этой категории соответствуют критериям качественной и очень качественной одежды.

И все же форма — это не просто костюм. К ней предъявляются особые требования.

— Даже когда ребенок активно двигается, ему должно быть комфортно в одежде. Если он одет в синтетическую ткань, его тело не дышит и начинаются аллергические реакции, а при охлаждении — простудные заболевания. Поэтому в первую очередь мы говорим о требованиях, обеспечивающих здоровье ребенка. Воздухопроницаемость зависит от плотности ткани, гигроскопичность — от состава. Натуральных волокон должно быть не менее 30 процентов — только такой состав ткани позволит нормально регулировать теплообмен ребенка, — говорит директор местного камвольного комбината Екатерина Даринцева.

Однако само это предприятие с прошлого года не изготавливает трикотажную пряжу, на что и посетовали представители бизнеса, которые шьют форму. По ним это ударило больно: из-за использования материалов более низкого качества производства Киргизии и Белоруссии некоторые школы стали отказываться от их изделий.

Из-за использования некачественных материалов некоторые школы стали отказываться от изделий местных производителей

— Мы работаем на открытом рынке. В России нет сырья для производства трикотажной пряжи. Нитрон, который составляет 80 процентов в таких изделиях, производят белорусы, нам они продают его почти в два раза дороже, чем «своим». Поэтому конкурировать по цене с турецкой и китайской наша пряжа не могла, — вздыхает Даринцева.

У небольших предприятий, которые в основном и занимаются пошивом школьных костюмов, есть еще одна серьезная проблема — сложности с реализацией. Конкурировать с ширпотребом из Китая и Индии им сложно, да и вообще непросто попасть со своим товаром на полки магазинов.

— У нас 80 процентов продукции составляет именно школьная форма. Проблема в том, что негде ее реализовать. Держать свой магазин нерентабельно, потому что товар сезонный: 1 сентября продажи останавливаются. Основной поток — это август: родители не покупают одежду раньше, боятся, что ребенок вырастет, — говорит владелица швейного производства Оксана Бочанова. — Мое первое предложение — создание в регионе реестра производителей школьной формы. Это упростит логистику и контроль качества. А второе — организация в Екатеринбурге большого школьного базара, который будет работать все лето. Так мы сэкономим на аренде помещения и поможем решить вопрос обеспечения школьной формой детей из малоимущих семей.

Предпринимателей также беспокоит возможное введение единой школьной формы. По их мнению, это уничтожит сегодняшнее положительное отношение к форменной школьной одежде и вселит в школьников ненависть к таким предметам гардероба. Также они опасаются, что рынок может быть монополизирован, а мелкие производители погибнут.

Комментарий

Сергей Пересторонин, министр промышленности и науки Свердловской области:

— Все необходимое для пошива формы нужно производить самим. К сожалению, Россия осталась без основы, которая позволяла бы выпускать качественный продукт. Свердловская область ежегодно тратит на приобретение школьной одежды 58 миллионов рублей. Если бы не наш камвольный комбинат, в области из этих денег не оставалось бы ничего.

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