Смольный распределил дополнительные полтора миллиарда на ремонт дорог
Подведены итоги конкурсов на полтора миллиарда рублей в различных районах города. К трем основным подрядчикам добавились новые.
Подведены итоги конкурсов на полтора миллиарда рублей в различных районах города. К трем основным подрядчикам добавились новые.
Информация об определении поставщиков опубликована на сайте госзакупок 23 августа. Победителем в Адмиралтейском, Выборгском, Петроградском и Центральном районах стала компания «А-Проект», снизившая стартовую стоимость со 134 млн рублей до 132,7. АО «Трест», предложившее 133 млн рублей, проиграло. Работы необходимо выполнить до ноября.
Речь идет о 5,88 км — в частности, Адмиральском проезде, улицах Забайкальской, Композиторов, Таврической, Крестовском проспекте и набережной реки Фонтанки от дома № 55 до Невского проспекта. Компания «А-Проект» в 2017 году заключила контрактов со Смольным на полтора миллиарда рублей, в том числе — на завершение работ по Богатырскому и Комендантскому проспектам.
Руководителем «Ювенала», согласно СПАРК, является Марина Мевлудиевна Блиадзе, владельцем «Пилона», в который входит «Ювенал-МК», — Мевлуди Дорчоевич Блиадзе. Выручка ЗАО «Ювенал» составила по итогам 2016 года более 800 млн рублей, прибыль — чуть более 2 млн рублей.
В 2015 году оно уже получало от города контракт на дорожный ремонт в Кировском районе. В Московском районе надо будет провести работы на таких улицах как Цветочная, Пулковская, Коли Томчака, Бассейная, Волхонское шоссе и Пулковское шоссе на подъезде к аэропорту.
В Пушкинском районе, где разыгрывался контракт на 140 млн рублей, соответствующей конкурсной документации была признана вторая часть только одной заявки — ЗАО «Трест», незначительно снизившего цену. Здесь планируется отремонитровать Пулковское шоссе (от Волхонского шоссе до границы с Ленобластью), Сетевую и Промышленную улицы.
В Кронштадтском районе ЗАО «Трест» проиграло ООО «Лемминкяйнен Строй» контракт на 184 млн рублей. Здесь в планы по ремонту попали, в частности, Флотская и Петровская улицы, а также Кронштадское и Цитадельское шоссе. Российская дочка финской Lemminkainen Russia Oy сравнительно немного работала на дорожных подрядах Петербурга, зато была подрядчиком на строительстве производственной базы и фондохранилища в Эрмитаже.
Финансирование ремонта стало возможным после одобрения губернаторской поправки ко второму чтению городского бюджета.
Распределить дополнительные средства было решено между 24 объектами, работы надо выполнить до ноября. После всех поправок в Адресной инвестиционной программе 111 адресов, общие расходы — 5,1 млрд рублей.
До сих пор ремонтом занимались три подрядчика: ЗАО «ВАД», СК «Орион плюс», ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Они выиграли по одному примерно миллиардному контракту на севере,