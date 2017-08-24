Смольный распределил дополнительные полтора миллиарда на ремонт дорог

Информация об определении поставщиков опубликована на сайте госзакупок 23 августа. Победителем в Адмиралтейском, Выборгском, Петроградском и Центральном районах стала компания «А-Проект», снизившая стартовую стоимость со 134 млн рублей до 132,7. АО «Трест», предложившее 133 млн рублей, проиграло. Работы необходимо выполнить до ноября.

Речь идет о 5,88 км — в частности, Адмиральском проезде, улицах Забайкальской, Композиторов, Таврической, Крестовском проспекте и набережной реки Фонтанки от дома № 55 до Невского проспекта. Компания «А-Проект» в 2017 году заключила контрактов со Смольным на полтора миллиарда рублей, в том числе — на завершение работ по Богатырскому и Комендантскому проспектам.

В Московском районе контракт на 989 млн рублей выиграло ООО «Ювенал». По данным сайта госзакупок, его соперником был «Пилон», а предложения участников совпадали с точностью до копеек.

Руководителем «Ювенала», согласно СПАРК, является Марина Мевлудиевна Блиадзе, владельцем «Пилона», в который входит «Ювенал-МК», — Мевлуди Дорчоевич Блиадзе. Выручка ЗАО «Ювенал» составила по итогам 2016 года более 800 млн рублей, прибыль — чуть более 2 млн рублей.

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В 2015 году оно уже получало от города контракт на дорожный ремонт в Кировском районе. В Московском районе надо будет провести работы на таких улицах как Цветочная, Пулковская, Коли Томчака, Бассейная, Волхонское шоссе и Пулковское шоссе на подъезде к аэропорту.

В Пушкинском районе, где разыгрывался контракт на 140 млн рублей, соответствующей конкурсной документации была признана вторая часть только одной заявки — ЗАО «Трест», незначительно снизившего цену. Здесь планируется отремонитровать Пулковское шоссе (от Волхонского шоссе до границы с Ленобластью), Сетевую и Промышленную улицы.

Ранее подрядчик уже работал на ремонте дорог в Пушкинском, Выборгском и Петроградском районах. Общий объем контрактов с Дирекцией транспортного строительства составил с 2013 года порядка 1,7 млрд рублей.

В Кронштадтском районе ЗАО «Трест» проиграло ООО «Лемминкяйнен Строй» контракт на 184 млн рублей. Здесь в планы по ремонту попали, в частности, Флотская и Петровская улицы, а также Кронштадское и Цитадельское шоссе. Российская дочка финской Lemminkainen Russia Oy сравнительно немного работала на дорожных подрядах Петербурга, зато была подрядчиком на строительстве производственной базы и фондохранилища в Эрмитаже.

Финансирование ремонта стало возможным после одобрения губернаторской поправки ко второму чтению городского бюджета.

В итоге на дорожный ремонт выделили дополнительно полтора миллиарда рублей, хотя КРТИ подавал заявку на 3,5 млрд.

Распределить дополнительные средства было решено между 24 объектами, работы надо выполнить до ноября. После всех поправок в Адресной инвестиционной программе 111 адресов, общие расходы — 5,1 млрд рублей.